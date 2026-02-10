「周星馳愛將」開火鍋店生意奇差 樓梯角落表演搵食 為罕見病子落力籌生活費

現年61歲的黃一山(細龜)，曾經是周星馳電影的御用綠葉，二人先後合作過《逃學威龍》系列、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等，他多年來憑住星爺名氣，在內地拍劇拍戲外，更轉型從商，先後在深圳、東莞、無錫、合肥共開了7間修腳店，撈到風生水起。不過一時心雄的黃一山，之後宣布染指飲食業開清遠雞專賣店，又在湖北荊州開火鍋店，只是生意不似預期，他要免費在店內做棟篤笑吸客，希望能做到收支平衡，不用虧本。

黃一山冬季開火鍋店門可羅雀

不少藝人北上除了做演藝工作，也會憑住名氣做生意，其中最多藝人喜歡開餐廳，賺錢之餘亦有地方跟圈中好友聚腳。昔日星爺愛將黃一山，去年投身餐飲業，在荊州開設餐廳，不用2個月已經回本，令他馬上變得雄心萬丈，4個月後冬季進軍火鍋生意，只是他卻打錯算盤，想不到當地人怕冷，甚至不出外用餐，黃一山的火鍋店也陷入困境，變得門可羅雀，黃一山意識到，單純等待天氣回暖無異於坐以待斃。

相關閱讀：「細龜」黃一山結婚30周年放閃！老婆「黃馬褂」造型夠霸氣 10字宣言老公一舉動夠貼心

黃一山重操故業表演棟篤笑

近日黃一山拍片分享火鍋店遇上難關，他表示「求變，才是生存之道！」生意淡薄下，黃一山放下老闆身段做回他的老本行「搞笑藝人」，在火鍋店的樓梯搭建舞台，而他就親自上台講棟篤笑，竟然幫店子起死回生，很多食客只是到來睇騷，順道幫襯他的餐廳美食。

黃一山長子患罕見病籌生活費

黃一山「登六」後，仍未能退下來，主要是因為幫長子張羅醫藥費及生活費，他跟太太杜婷婷育有兩名兒子，大仔黃頌衡於8歲時被診斷患上罕見病「腦白質發育不健全」，依靠輪椅代步。至於細仔黃頌匡，於英國倫敦大學學院畢業，之後到北京大學進修，主修心理學碩士課程，由於黃頌匡有興趣開餐廳，黃一山遂擴張飲食生意，也是為細仔鋪橋搭路，只能說句「世上只有爸爸好」。

相關閱讀：黃一山拉員工澄清餐廳待遇差稱宿舍對海景 網民踢爆安排混亂點菜等到變冷飯