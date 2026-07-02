李克勤19歲大仔美國留學放假返港 李立仁變身「捲髮型男」似爸爸 曾與姚焯菲傳緋聞

李克勤與1992年港姐冠軍盧淑儀結婚20年，二人育有兩子，有指細仔李力司在香港加拿大國際學校就讀。而今年19歲的大仔李立仁（Ryan）去年畢業後，正在美國留學。近日李立仁趁學校假期返港，並在社交平台分享多張照片，高調宣布「screamin baby im back」，其靚仔外貌引起網民關注。

李克勤大仔李立仁越見有型

李克勤大仔李立仁已褪去昔日的稚氣，從近日分享的近照所見，李立仁越大越似爸爸，五官輪廓分明，又身形高大，加上一頭微捲髮，穿上白色T恤搭配牛仔外套，型格十足。李立仁的照片見到遊走不少香港景點，有維港夜景，又到山頂自拍，散發著濃濃的「星味」。

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李立仁返港後不僅與朋友聚會，又到高級日本餐廳開餐，有趣的是在享用美食期間，李立仁仍不忘用平板電腦觀看足球賽事，可見與爸爸李克勤一樣，是個超級足球迷。而李立仁又分享家中愛犬的照片，可見生活過得充實。

姚焯菲澄清李立仁為朋友

李克勤大仔李立仁作為備受注目的「星二代」，其感情生活同樣成為焦點。早前曾有傳李立仁與《聲夢傳奇》出身的姚焯菲（Chantel）傳出緋聞，有指二人同在英國留學，經常在IG互動，又晒出溫馨拖手互動影片，卻遭姚焯菲澄清二人僅為朋友關係。

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