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62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快

影視圈
更新時間：20:00 2026-07-01 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-01 HKT

殿堂級樂隊Beyond的主音結他手黃貫中（Paul），近年將事業重心轉往內地，近日他與「音樂教父」羅大佑攜手，於深圳舉行《天若有情1990-2026深圳時光演唱會》。現年62歲的黃貫中在台上施展渾身解數，獻唱了《海闊天空》、《不再猶豫》及《我是憤怒》等多首Beyond膾炙人口的搖滾金曲，讓台下樂迷聽得熱血沸騰，再次感受昔日搖滾巨星的魅力。

黃貫中生圖被指斷崖衰老

演出結束後，大批忠實歌迷意猶未盡，特意前往黃貫中下榻的酒店門外守候，希望能與偶像近距離接觸。黃貫中貫徹其親民作風，大方為守候多時的歌迷簽名留念。然而，在粉絲近距離拍攝的「生圖」底下，黃貫中的最新狀態卻引起了網絡熱議。

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黃貫中面上疑現老人斑

從網上流傳的照片可見，黃貫中當時頭戴棒球帽，並架上一副太陽眼鏡，遮蓋了近大半張臉，但依舊難掩其憔悴疲態。相中的他身形明顯比過往消瘦，臉頰凹陷，即使有墨鏡遮擋，其極深的法令紋依然清晰可見，更有網民指出他的臉上似乎驚現老人斑，整體老態龍鍾的模樣與昔日光彩照人的搖滾巨星形象判若兩人。不過，當黃貫中站上舞台，化上妝容後，狀態明顯回勇，在台上彈結他演唱時重現搖滾風采。但從特寫鏡頭中，仍可清楚看到他臉上歲月留下的痕跡，皺紋相當顯眼。

網民嘆黃貫中已變黃伯

照片曝光後，大批網民對黃貫中的巨大轉變感到驚訝，紛紛留言感嘆歲月不饒人，「有點心酸，阿Paul是真的老了，希望時間走得慢一些吧」、「沒想到他老得這麼快」、「真成黃伯了」、「趁能看的時候多看」、。更有網民直言，指他現時的樣貌竟與現年82歲的資深歌手葉振棠有幾分相似，讓人感嘆一代搖滾巨星也難敵歲月的洗禮。

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