71歲王晶承認健康亮紅燈 暫停更新網上節目 鏡頭前舉動惹網民憂有「中風先兆」

71歲的導演王晶近年積極經營網上平台，在抖音、小紅書、YouTube都有開設帳號，由於王晶不時大爆娛樂圈秘聞，因此深受網民歡迎。王晶影片道已累積逾百條，在YouTube的節目《王晶笑看江湖》最近公開第98集，但王晶在影片尾聲，突然宣布節目將暫停更新，更親口承認與健康問題有關，讓網民大感錯愕。

王晶分身不暇為健康考量

王晶不時更新各大社交平台，其影片的總觀看次數已突破千萬，最近在《王晶笑看江湖》第98集中，王晶大談香港喜劇電影的興衰發展。但王晶在結尾時話鋒一轉，交代個人的最新近況：「我喺將近幾個月，我嘅工作會非常之忙，同埋身體亦都唔係好好」，在分身不暇與健康考量下，沉重宣布《王晶笑看江湖》將會暫停更新。

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有網民發現王晶在鏡頭前出現不尋常的舉動，指他「眨眼越嚟越嚴重」，甚至誇張形容「隻眼重眨得密過馬場部相機」，有部分網民擔憂王晶有否出現中風先兆。不過王晶的狂眨眼問題，早在過往的影片中曾親自解畫，透露患有嚴重乾眼症：「我從小就這樣，找眼科醫生治了很多次還是乾，乾就沒有辦法。」雖然曾一度好轉，但只要王晶身體疲憊就會出現眼乾：「所以我索性放棄了，我習慣了。」

王晶指喜劇演員現青黃不接

王晶在影片中聚焦在香港喜劇電影的興衰發展，由許冠文、梁醒波等，再度周星馳成為喜劇之王的過程。王晶憶述當年身在新加坡，接到投資人向華勝來電報喜，指周星馳的《賭聖》票房即將打破其神作《賭神》的紀錄。王晶隨後將話題轉向近年憑《毒舌大狀》創下破億票房神話的黃子華，讚揚對方成功開闢全新路線。但王晶直言「沒有黃子華票房就可能少幾千萬」，但黃子華不可能拍戲拍到80歲，可見喜劇電影正面臨青黃不接的危機。

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