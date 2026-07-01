「紅衣女鬼」彭翔翎宣布離開TVB：劃上無悔嘅句號 曾為生計兼職揸的士坐到腰骨疼痛

有「翻版林夏薇」之稱、曾在梁思浩主持的靈異節目《直播靈接觸》扮演「紅衣女鬼」的彭翔翎今日（1日）宣布離開TVB。彭翔翎貼上多張在電視城拍攝的相片並說：「經歷過多少風雨造就今天的我，夢真的可以飛翔嗎？答案並不重要，至少努力過、至少嘗試過、至少參與過，如圖比個Tick自己（不過反轉咗左）。」

彭翔翎在TVB劃上無悔的句號

彭翔翎續說：「9年嘅成長路上，多謝每一個，我遇到嘅人，支持過我嘅人，陪伴我嘅人，幫過我嘅人。我從來都唔會後悔自己做嘅每一個決定，繼續帶住勇往直前嘅心，做自己想做嘅事就夠，畢竟人生都係為開心。最後一日返呢個地方，命運嘅安排，見到最錫我嘅監製，為我喺呢間公司劃上無悔嘅句號。聽天由命，活出真我。Never say never．」

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彭翔翎在沒有工開的日子兼職揸的士

彭翔翎為了在娛樂圈追夢，在沒有工開的日子兼職揸的士， 她曾表示始終拍劇的時間不固定，在搵工方面比較困難，因為沒有工作可以接受突然要請假：「坦白講而家開工嘅數量一定唔及頭幾年多，但平常心啦，有啲嘢強求都強求唔到。反正我鍾意揸車，所以咪去考的士牌，兼職做的士司機。」彭翔翎最高鋒試過一日收入高達2千元，亦被封「最靚的士司機」，不過做女司機並不容易，彭翔翎主要揸清晨更的彭翔翎坐到腰骨及臀部疼痛，找地方去廁所及吃飯都不容易，但她當的士司機也可體驗生活，尤其對一些長者難截的士感受最深，所以她特意專門接載這群長者。

彭翔翎扮演「紅衣女鬼」令人感好奇

彭翔翎曾曾參加由《Yes!》雜誌舉辦的《第十二屆全港校花校草選舉2008》並進入最後四強，同屆參賽者還有鍾晴及蘇皓兒，到了2018年藝訓班畢業後加入TVB，多年來拍過不少劇集，曾參演《愛·回家之開心速遞》、《解決師》、《法證先鋒IV》、《迷網》、《踩過界II》及《破毒強人》等多套劇集，不過閒角居多。其後有份參與梁思浩主持的靈異節目《直播靈接觸》，扮演「紅衣女鬼」時加插動作增加氣氛，結果令不少觀眾都對其身份感好奇，大讚女鬼表現夠晒專業認真，甚至又會為她抱不平，為何辛苦演出在片尾亦沒有名字，最後梁思浩在節目完結夕，安排彭翔翎「還陽」，接替放假的黃紫恩擔任主持。

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