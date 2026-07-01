Marf邱彥筒澄清林家熙拒與前度吳家忻合作與她無關：尷尬正常 爆男友有賭波卻懂節制

COLLAR成員邱彥筒(Marf)為香港麥當勞《SUCH A Goooood Morning To Night Music Party》壓軸演出，大會還特別安排了她的全新廣告片段首播，Marf落力跳唱完成演出。受訪時Marf開心表示，這次合作的團隊十分有默契，與她的個人要求非常貼近，團隊更為她安排了特別驚喜，讓她感到十分細心。

COLLAR成員中工作最多不敢當

被問到是否COLLAR中工作最多的一員？她謙稱不敢當，指大家各有所忙，只是範疇不同。至於是否努力賺錢？她直言：「當然，人就要賺錢去享受生活。」

邱彥筒和男友林家熙工作行先

之前Marf表明與男友林家熙（Locker）的前度吳家忻合作也沒所謂，但男友受訪時表示，怕尷尬而不想跟前度合作，問到是否你不許他與前度合作？Marf否定說：「不是呀，尷尬也是正常，賴落我身上，這真的不關我事。相信大家都是工作行先，大家問到他，他都是照答，真的與我無關。」

邱彥筒冇賭波習慣

問到有否與男友一起看世界盃？她表示睇了巴西隊對日本隊，但太夜不可每場追看，她表明自己沒有賭波習慣，卻爆男友有賭波，有贏有輸，但也覺得他拿捏得很好，贏幾多玩幾多，適可而止及根據自己能力去做。

COLLAR年尾將推團歌今年未必有團綜

她透露，近日COLLAR成員各有各忙，少有聚會，大家忙着拍攝公司的直播節目《8點直落VIURIETY》，所以每次都是在拍攝時見面。被問到有否關心隊友Day（許軼）外婆離世後的心情？Marf指Day近日很努力練習，之後將準備新歌，其他成員的solo也在籌備中，COLLAR亦將推出團歌，年尾大家會經常見到她們。至於今年會否拍團綜？她表示今年未必，但大家好希望下年有，因為大家都覺得拍綜藝是最好的聚腳點。