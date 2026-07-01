楊洛婷為5歲仔慶生意外曝光豪宅 極長走廊玩滑板車 兩旁掛滿一家合照極溫馨

前港姐亞軍楊洛婷與樂隊 Dear Jane 主音黃天翱（Tim）結婚多年，育有一對子女，一家四口生活向來溫馨美滿。日前楊洛婷在社交平台分享多條短片與相片，透露為慶祝兒子黃子芯5歲生日，特意悉心舉辦了一場盛大的「超級英雄」主題生日派對。影片中，楊洛婷不僅記錄了當天的歡樂時光，更意外令他們所住的豪宅內部曝光，奢華又獨特的空間設計瞬間吸引大批網民討論。

楊洛婷豪宅走廊極長低調奢華

楊洛婷的慶生短片中，最引人注目的，莫過於豪宅內一條超長走廊。這條長廊採用純白簡約設計，空間感極強，闊落得能讓小朋友在裡面肆意奔跑，黃子芯甚至在內玩滑板車，大得驚人。兩側白色牆身掛滿了密密麻麻、大大小小的精緻相框，珍藏着一家人多年來的溫馨生活照與成長點滴，在明亮的柔和燈光照射下，簡直就像是一條私人時光藝術畫廊，盡顯低調奢華的豪門氣派。

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楊洛婷打造超級英雄主題派對

當天的生日會現場更是精采，楊洛婷為了圓細仔的英雄夢可謂花盡心思。一家四口齊齊大玩 Cosplay，Tim黃天翱與楊洛婷分別化身為「美國隊長」與「蜘蛛女」，女兒扮演「女蜘蛛俠」，壽星仔黃子芯則著上整套「鐵甲奇俠」戰衣，型格十足。派對現場除了準備了印有黃子芯名字的巨型英雄背景板，還有精緻的多層英雄主題蛋糕。楊洛婷更特意請來魔術師到場為小朋友們表演魔術，令現場充滿了歡笑聲。

楊洛婷老公黃天翱出身富裕家庭

Tim黃天翱不僅是樂隊 Dear Jane 主音，其父經營生意起家，家境非常富裕。Tim 黃天翱在11歲時便隨家人移民美國，隨後入讀夏威夷大學主修音樂，而他的姑丈更是著名導演杜琪峯。2014年，Tim 黃天翱與楊洛婷在夏威夷舉行了浪漫矚目的婚禮，兩人結婚多年恩愛如初，不時四出外遊放閃大曬溫馨，網民讚他們是娛樂圈中的模範夫妻。

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