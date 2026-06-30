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TVB上位小生林正峰北上拍短劇日薪5位數吸金力驚人 拍裸戲「一部位」出事急召化妝師瘋狂加工

影視圈
更新時間：23:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：23:00 2026-06-30 HKT

31歲的TVB小生林正峰，憑台慶劇《新聞女王》中飾演暖男主播「王偉」一角後，純情正直的形象深入民心，人氣急升，更成功憑此劇打開內地市場。近年他將事業重心轉移至內地，頻繁北上演出多部短劇，近日林正峰在社交平台上載了在內地拍攝短劇《霧散繁花》的幕後花絮，更大爆為了劇中的一場裸戲，要化妝師幫忙畫上胸肌，畫面搞笑，引來網民熱議。

林正峰裸身上鏡畫出胸肌

林正峰這段影片的焦點，莫過於為一場睡房戲份作準備的爆笑畫面。因應劇情需要，他必須裸露上半身演出。為了在鏡頭前呈現最完美的肌肉線條，平日因工作繁忙而缺少時間健身的他，要在開拍前急召兩位化妝師幫忙加工。只見他赤裸上身，任由兩位化妝師手持化妝掃，在他的胸腹位置瘋狂掃上深色陰影，試圖以化妝技巧畫出肌肉。他在片中尷尬又不失幽默地說：「太忙了，平常沒有時間健身，所以才要上點手段！」影片最終見到他坐在床上，在燈光配合下，「加工」後的胸肌若隱若現，效果相當逼真。

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林正峰由朝拍到晚考驗體能

除了出盡法寶拍裸戲，從林正峰分享的影片也可見，他為內地的拍攝工作可謂博到盡。影片記錄了他從白天到黑夜的高強度拍攝過程，當中不乏在公園頂着30度高溫穿皮褸演戲、在街頭巷尾全力奔跑拍攝追逐戲的場面，甚至累到要在拍攝空檔爭分奪秒，隨意在路邊開餐醫肚。他笑言拍短劇的節奏極快，有時甚至會在凌晨兩三點才收到第二天的通告，對演員的體能與隨機應變能力都是極大考驗。

林正峰稱內地短劇逾萬元日薪

事實上，自開拓內地短劇市場後，林正峰的發展可謂一帆風順，吸金力驚人。他近年接連參演了多部內地短劇，包括《地心世界》、《宛妃傳》、《重回1985》等，產量極高。早前他更獲內地短劇巨頭「紅果」青睞，在新劇《挾子邀婚》中伙拍年僅21歲的北京電影學院校花李坤怡，擔正成為男主角。他曾向傳媒透露，拍攝短劇的酬勞是以日薪計算，隨時高達五位數一日，而內地頂流的短劇演員日薪更可達3至5萬人民幣，回報相當可觀。

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