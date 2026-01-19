31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站

林正峰近年往內地發展，獲得不少機會，最近更一連接拍多部作品，躍升成為男一，繼早前到橫店拍攝古裝劇《宛妃傳》，之後又演出電影《保鏢》。有指林正峰在內地一劇接一劇，最近演出內地短視頻界巨頭的新作，與「北電校花」合作。林正峰早前在頒獎禮上靠邊站，又頻頻到內地工作，未知是否尋找機會，為離巢鋪路。

林正峰短視頻演男一

林正峰日前在IG出PO，透露拍攝內地短視頻，再度成為男一。林正峰分享多張拍攝花絮留言：「第一次拍紅果的劇，成就解鎖！每天起身到睡覺都在背台詞，實在太太太太多普通話台詞，每天都在崩潰邊緣徘徊哈哈哈哈。紅果的爆款女主果然不同～～謝謝carry！」

相關閱讀：TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員

照片中，見到林正峰與北京電影學院校花李坤怡合作，二人分飾男、女主角，新劇《挾子邀婚》由內地短視頻界巨頭之一的觀看APP「紅果」製作。林正峰的角色時而斯文，時而霸氣，不少裝扮以西裝眼鏡Look上陣，與女主角李坤怡疑有感情線。

林正峰已入行8年

31歲的林正峰入行8年，獲得不少演出機會，近年在《新聞女王》、《逆天奇案2》和《美麗戰場》等劇集，有所發揮，進軍內地市場，更火速上位。而21歲的女主角李坤怡，據指是北京電影學院校花，曾演出《寒舟吻過星辰》、《若星不渡雪》、《蓋世神醫在都市》等爆紅短劇，是近年短劇界的新星，人氣強勁。

相關閱讀：31歲力捧小生首做男一出師不利大呻倒霉 連環出現「黑仔」奇遇 網民震驚劇組安排差