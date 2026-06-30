鍾嘉欣留港10日錄新歌兼影海報 巡演12場後目標直踩紅館

鍾嘉欣與MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日出席美容品牌產品發布會活動，鍾嘉欣近年與丈夫及三位子女長居加拿大，受訪透露特意在活動前飛抵香港，將會逗留10日，期間會灌錄新歌：「我好期待首新歌，同埋影新歌海報，未來會繼續專注音樂事業，做巡迴演唱會，已經做到第12場，跨越超過一年。亦已經一年有出新歌，會繼續係自己作曲。」希望繼續透過音樂散播正能量，但內容則會保密。鍾嘉欣更透露有意在香港開騷，目標能登上紅館：「希望有一日我都有機會喺紅館開演唱會！」

鍾嘉欣大讚Ian談吐成熟

在活動上首次認識Ian，鍾嘉欣表示有聽對方的音樂作品，大讚對方談吐成熟淡定，希望繼此前合作Edan呂爵安後，能夠與Ian合作：「我要集齊晒12塊鏡！」

鍾嘉欣子女變Rock友全因爸爸

談到家庭生活，鍾嘉欣表示子女鍾情搖滾樂，全因丈夫駕駛機會較多，因此播放他鍾情的搖滾，令子女變成Rock友。為了令子女欣賞自己的音樂作品，鍾嘉欣願意為他們創作快歌：「要為小朋友作一首歌，如果唔係佢哋唔睬我！佢哋都啟發我好多，吸收多啲新事物，以前比較多慢歌情歌，開始要改變一下自己。」

鍾嘉欣考獲船牌卻不懂游泳

鍾嘉欣早前與子女外出露營，透露自己考獲船牌，但不懂游泳：「佢哋已經超越咗我，去沙灘嘅時候我負責睇袋！佢哋就去坐水上電單車、滑水。如果我同仔女一齊學游水，我會好瘀！得我一個咁大隻！」暫時未突破心理關口去學游水。

