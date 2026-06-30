千香｜宋威龍鞠婧禕攜手破宿命 劇情懶人包、5大看點

千香｜由人氣演員宋威龍和鞠婧禕領銜主演的古裝愛情奇幻大劇《千香》，已於6月27日在優酷驚喜空降播出。這部備受期待的精彩作品講述了男女主角攜手破除宿命、最終換得三界安寧的動人傳奇故事。下文為您精心整理千香即睇詳細劇情大綱、主要角色介紹及5大必看亮點！

《千香》講述因天地浩劫「海隕」而降臨的至寶「建木之實」，引發三族展開長達百年的血戰。夜叉後裔雷修遠為了尋找相依為命的兄長，刻意接近因森羅大法而改變命運的青丘孤女小棒槌。兩人隨後一同進入修真聖地「雛鳳書院」修習，並由摯友昇華為彼此傾慕的愛侶。

然而，隨著三界危機再度驟起，隱藏在背後的殘酷身世與宿命重壓悄然交織。兩人在經歷記憶重組、利益抉擇的痛苦考驗後，最終決定攜手共同對抗宿命，勇敢守護彼此並拯救天下蒼生。

《千香》由宋威龍以及鞠婧禕領銜主演。

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《千香》追劇日曆公開！

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雷修遠（宋威龍 飾）

雷修遠是隱藏身份的夜叉族後裔，表面溫潤克制，實則腹黑深情、智謀過人。他起初帶着目的接近姜黎非以營救大哥，最後卻將她視為一生唯一的守護與執念。

宋威龍飾演雷修遠。

姜黎非／小棒槌（鞠婧禕 飾）

姜黎非本為青丘孤女，前期是懵懂黝黑的假小子「小棒槌」；進入雛鳳書院後脫胎換骨，覺醒為擁有冰雪之姿的神女，但其真實身份是三界垂涎的至寶「建木之實」。

鞠婧禕飾演姜黎非。

紀桐周（趙華為 飾）

紀桐周是雛鳳書院同門之一，與主角等人一同修習，並在後期轉變成性格冷酷的仙人。

趙華為飾演紀桐周。

百里歌林（劉夢芮 飾）

百里歌林是百里唱月的妹妹，擅長妝容髮髻且性格敢愛敢恨。雖然情路糾結折磨，但在危機時刻總能挺身而出保護同伴。

劉夢芮飾演百里歌林。

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1. 宋威龍與鞠婧禕三度合作

宋威龍與鞠婧禕繼《漂亮書生》及《我愛喵星人》後迎來三搭。兩人在劇中上演宿命虐戀，眼神拉扯與對戲的化學反應十足。兩位「顏霸」再度攜手，令大批CP粉極為期待他們的四搭！

宋威龍與鞠婧禕三度合作，二人默契滿分。

2. 鞠婧禕大晒反差魅力

鞠婧禕在劇中角色反差極大，由豪邁的假小子「小棒槌」蛻變為清冷神女，大展極致魅力。而宋威龍亦為劇集作好充足準備，劇中武打動作均由他親自上陣，流暢且毫不敷衍，收穫網民一致好評。

鞠婧禕在劇中有突破。

3. 幕後團隊製作精良

《千香》改編自十四郎小說《千香百媚》，他擅寫男女主角在天命、種族及立場對立中的情感拉扯。劇組實景搭建「雛鳳書院」與上古建木等宏大場景，服化道清雅，特效流暢，足見團隊用心。

《千香》製作精良。

4. 「空降」開播數據亮眼

《千香》積壓3年後在零宣發下空降開播，成績極佳！開播3小時站內熱度破6000、首日熱度破7000登頂榜首。開播首日全網有效播放量破1000萬、預約量破500萬，證明演員號召力強大。

《千香》數據亮眼。

5. 周深獻唱主題曲

《千香》收錄6首OST，主題曲由國寶級歌手周深獻唱，希林娜依高與張紫寧則分別唱插曲《甜敵》和《夢圓》。在美妙歌聲中，觀眾更能沉浸於主角雷修遠與姜黎非的宿命虐戀。

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