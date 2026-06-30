譚詠麟備戰個唱半山練跑差點被車撞 驚險車Cam片流出 網民嚇壞：快一秒都撞到佢

樂壇校長譚詠麟（阿倫）縱橫樂壇逾半世紀，經典金曲數之不盡。相隔11年，他將於今年9月再度登上紅館，舉行10場《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會—終極篇》。昨日（29日）譚詠麟在演唱會記者會上自揭為以最佳狀態示人，已練跑一個多月，更驚爆跑步時險些被車撞倒，而事發時的驚險影片亦在網上瘋傳。

譚詠麟疑亂過馬路

昨日一個名為「車cam L（香港群組）」的Facebook群組流傳一段車cam影片，片中顯示在6月28日下午約3時半，一輛私家車駛經中半山寶雲道近寶德臺的彎位時，一名身穿淺色上衣及短褲的男子突然從路邊走出，疑似準備橫過馬路。司機見狀立即收慢，該男子也似乎被私家車嚇一跳，立即退回山邊。

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譚詠麟險被車撞車Cam畫面逐格睇：

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當車輛駛過後，車內司機才驚覺險被撞男子的身份：「譚詠麟嚟嘅好似？」女乘客亦隨即附和確認，兩人似乎都為驚險一刻捏一額汗。影片曝光後，大批網民憑身形及地點，認定片中人正是譚詠麟，而譚詠麟在記者會上亦表示跑步時險被車撞，因電動車無聲響令他不為意，但譚詠麟仍感謝大眾關注：「多謝網民對我的關心。」

譚詠麟有驚無險

影片流出後吸引大批網民討論，不少居住在附近的街坊留言證實，譚詠麟居於寶德臺多年，偶遇他跑步並不出奇：「譚詠麟住寶德台幾拾年啦」、「他呢排跑寶雲道keep fit，凖備個唱」。不少網民表示非常擔心，更有已購票的粉絲留言：「你差（揸）快一秒都撞瓜佢」、「唔好嚇親校長呀，我買咗飛睇演唱會㗎！」、「撞到佢就差啲冇得睇演唱會」、「如果係我揸車見到我一定會興奮大叫偶像」慶幸譚詠麟有驚無險。

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譚詠麟親民出巡零巨星架子：