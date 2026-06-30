49歲陳伶俐傳二度婚變後最新照片流出 深夜發聲78字暗示婚姻狀態

林敏驄的落選港姐前妻陳伶俐，2012年與新加坡富商後人劉頌銘再婚，育有一子。陳伶俐近年屢傳婚變，日前再傳出其婚姻亮紅燈，但陳伶俐僅以雙手合十的表情符號回應傳媒，未有正面否認。昨晚（29日）陳伶俐在社交平台分享與朋友聚會的合照，並發布一段意味深長的文字，似是暗示目前的心情。

陳伶俐IG發文暗示心情

陳伶俐昨晚在IG的限時動態連發兩帖文，其中一張照片，見到陳伶俐與三五知己在餐廳舉杯暢飲，眾人面露微笑，氣氛愉快，陳伶俐看起來狀態不錯，心情似乎未有受到婚變傳聞影響。帖文中，又見到陳伶俐與好友的合照用AI生成圖片，畫風可愛，並配上「#enjoythemoment」（享受當下）的標籤，疑透過合照透露心情。

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陳伶俐轉發「沉默」金句

而陳伶俐的另一張照片，則轉發他人帖文，有一張女性側面的剪影相，配以文字的內容：「沉默，是女人最大的底氣。年輕時總想解釋，害怕被誤會。現在才發現，真正成熟的人，早就不再浪費時間解釋自己。懂你的人，不需要解釋；不懂你的人，解釋再多也沒用。沉默，不是軟弱，而是一種清醒。」陳伶俐似乎是透文字回應其婚姻狀況。

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陳伶俐歷兩段婚姻育有三子

現年49歲的陳伶俐於1996年以19歲之齡參加港姐，可惜落敗，同年入讀TVB第9期藝員訓練班，畢業後獲安排擔任資訊節目《城市追擊》主持。陳伶俐因採訪而認識著名音樂人林敏驄，二人火速撻著，公開戀情後一年因陳伶俐懷孕，於1998年結婚。陳伶俐婚後誕下兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji），但陳伶俐與林敏驄最終在2008年宣布離婚，結束10年婚姻，而兩子由陳伶俐照顧。

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