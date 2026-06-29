李佳芯自認與馬明「旺腳」恨再合作 現身「譚仔三十周年美食巡禮展」揭幕禮

視帝馬國明（馬明）與視后李佳芯（Ali）今日（29日）到黃大仙出席「譚仔三十周年美食巡禮展」揭幕禮，與譚仔國際集團首席營銷官黃健邦先生一同為活動揭幕。兩人受訪時大談與譚仔的淵源，並在打卡位拍照留念。

左起：HER Fund婦女動力基金署理行政總監杜翠盈小姐、領展資產管理及區域中心董事總經理代表Mr. Emmanuel Farcis、李佳芯、譚仔國際集團首席營銷官黃健邦先生、馬國明、恆香老餅家董事總經理韓沂彤小姐，出席「譚仔三十周年美食巡禮展」揭幕禮。

「譚仔姐姐」菊姐、東東、彩燕與李佳芯、馬國明一同合照。

《白色強人》CP重聚，馬國明稱很想再和Ali合作。

馬明透露已多次與譚仔合作，曾為廣告唱Rap，練習了足足三日。他自言愛食米線，因比一般麵食健康，且可自由選配食材，但自認不嗜辣，最愛10小辣，最多只挑戰5小辣，而太太湯洛雯則食得很辣。問到太太是否「辣」？他笑言太太個性溫柔優雅，絕不潑辣，獲在旁的Ali認同。身為射手座的Ali自認喜歡試新事物，曾與同學挑戰麻辣，但近年口味轉淡，偏愛素食湯底及食材，如豆卜、木耳等，笑稱自己口味「變阿婆」。

馬國明曾為譚仔廣告唱RAP，當年更練習了三日。

馬明笑言唱廣告Rap只是「賺賺錢」，若開騷會向蕭正楠及曹永廉取經。Ali則笑言剛甩掉「魔音」稱號，唱Rap屬另一層次，但若有廣告邀請也願一試。兩人因《白色強人》CP重聚，馬明期待再合作，相信將來有機會。Ali指同公司多年但合作不多，但一拍《白》劇即齊奪「最喜愛男女角色」，笑言兩人「旺腳」、八字很夾，期望再有廣告或作品邀請。

Ali喜歡食麻辣，以前更會與同學們挑戰辣度。

馬國明、Ali獲大批粉絲撐場。

Ali為新劇練琴作準備

談到馬明進軍樂壇，Ali笑言不用看新聞也知，因太多人轉發，更指他下月繼續在內地獻唱，又笑稱他的風格是獨有的「馬明Beat」。馬明坦言會繼續挑戰唱歌，因最近未有劇拍。至於《新聞女王3》的計劃，他指角色在上輯已死，能否演出要視總監製決定。Ali近期進軍影壇，馬明大讚她發展理想，認為不同範疇唇齒相依，盼她在各領域都有好成績。Ali則笑言在影壇仍是新人，電影已完成拍攝，接下來會放短假，再為新劇做準備。被問到新劇《悠長假期》中角色需彈鋼琴，她表示會先練琴準備。