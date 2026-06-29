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陳浩民老婆比堅尼照放題 蔣麗莎騷豐滿上圍加碼晒長腿 5年抱4曾被嘲肚皮鬆弛小動作洩真相

影視圈
更新時間：20:00 2026-06-29 HKT
發佈時間：20:00 2026-06-29 HKT

藝人陳浩民與年輕16歲的老婆蔣麗莎於2011年結婚後，在短短五年間誕下三女一子，一家六口生活幸福美滿。身為四孩之母的蔣麗莎，雖然已年屆40歲，但身形及外貌依然保養得宜，堪稱「最強媽媽」。近日一家人趁著假期飛往馬爾代夫度假，蔣麗莎更在社交平台連環「泳衣放題」，以多套性感比堅尼盡展美好身段，火辣程度引發網民熱議。

蔣麗莎穿多款比堅尼晒性感身材 

蔣麗莎身為模特兒出身，擁有177cm的高䠷身材，擁有一雙逆天長腿。然而由於她在五年內經歷四次剖腹生產，早前曾有網民指她腹部留下生育及歲月痕跡，指她彎腰時會見到肚皮略顯鬆弛。蔣麗莎在今趟馬爾代夫之旅實行大解放，在陽光與海灘下換上多套不同風格的比堅尼，當中包括薰衣草紫色花飾泳衣、米白色貝殼型泳衣，以及充滿夏日氣息的鵝黃色織紋比堅尼，每一套都將她豐滿上圍，修長四肢展露無遺。無論是在水上吊床享受日光浴，還是在遊艇上感受海風，她都顯得自信滿滿，身材狀態完全不像四個孩子的母親，令不少網民大讚「太年輕了」、「這身材不科學」、「不像生了4個小朋友」。

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蔣麗莎遮肚拍照避免真實身材曝光？

蔣麗莎分享一系列美照時，有網民發現一個小細節，雖然蔣麗莎大方展示身材，但在多張照片及影片中，她似乎都有意無意地利用不同物件遮掩腹部，包括當她穿上紫色泳衣坐在遊艇上時，便巧妙地用一個草帽放在大腿及腹前；而在水上吊床悠閒看書時，書本亦剛好遮蓋著小腹位置。另外，在水中暢泳及擺出各種甫士時，她亦會透過手臂的擺放、雙腿交疊或拍攝角度，巧妙地將焦點從腹部轉移。這種「不經意」的遮掩，令網民猜測她是否仍然在意過去關於「鬆弛肚皮」的評論。

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