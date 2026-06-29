譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點

視帝譚俊彥（Shaun）與內地女星任祉妍於2015年結婚，二人一直恩愛，婚後育有一子一女，家庭幸福美滿。近日，其愛女譚晴迎來小學畢業，身為「索媽」的任祉妍在社交網晒出一家四口的全家福，並寫下長文寄語愛女，字裏行間充滿母愛，而任祉妍逆齡的顏值亦成為網民焦點。

譚俊彥揀名校有「星二代搖籃」之稱

譚俊彥與任祉妍的女兒就讀位於深水埗區的私立名校「保良局蔡繼有學校」。該校一直被譽為「星二代搖籃」，採用一條龍升學模式，着重全人發展及雙語教育，深受星級家長歡迎。根據學校網頁資料顯示，2026/27年學費為$108,801-160,149，絕非一般家庭能夠輕易負擔。如今女兒順利完成五年的小學時光，作為父母的譚俊彥與太太百感交集。

任祉妍溫馨寄語

任祉妍在社交網寫道：「五年的小學時光，成為最燦爛的童年畫卷，那些陽光、追逐、笑聲和夥伴，還有我們每日的手牽手⋯都將化作你內心溫柔的力量，清澈而堅定。願妳的未知與遙遠，充滿勇氣—赤誠熱烈、無憂無懼。」她更引用詩句送給女兒：「世間萬般風浪任你闖，少年自有萬里清光。」最後，她更寄語女兒：「請記得這個世界上最珍貴的永遠是妳自己。畢業快樂，我的寶貝，愛你是我們做得最好的事」道盡了天下父母心。

譚俊彥太太任祉妍顏值爆燈

雖然是女兒的畢業大日子，但不少網民卻將焦點放在譚俊彥太太任祉妍的身上。曾任演員的任祉妍氣質出眾，在照片中展現了淡雅妝容下的精緻五官，即使已是兩孩之母，依然保養得宜，散發著高貴優雅的氣質。網民紛紛留言大讚：「譚太真係好靚！」、「完全唔輸蝕畀幕前女星」、「難怪Shaun咁顧家，老婆咁靚！」