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非份之罪｜吳啟華自爆賣肖像權拍AI電影 直認酬勞唔差 : 打跛腳都唔驚 貝安琪不介意被加咀戲

影視圈
更新時間：20:45 2026-06-28 HKT
發佈時間：20:45 2026-06-28 HKT

吳啟華、游嘉欣、戴祖儀及朱敏瀚等今日（28日）出席新劇《非份之罪》宣傳活動，吳啟華與貝安琪在劇中飾演夫妻，首次與吳啟華合作，貝安琪坦言自己有追對方的劇，所以好開心，而且吳啟華更做她的老公，而且兩人更合唱英文歌。

吳啟華經常唱歌

吳啟華指自己出過一隻CD，裏面也有收錄這首英文歌，貝安琪就表示事前沒有練習，是吳啟華突然表示一起唱，不過吳啟華就指本來是一起唱，他又謂一直有唱歌，無論是商演或在家中也有唱，而貝安琪也是直言很喜歡唱歌，以前讀書的時候也有修讀音樂。

吳啟華演親熱戲睇對手

貝安琪表示今年大多在內地拍劇，自己是拍短劇為多，覺得不辛苦又好快拍完，吳啟華則指自己只客串過一次短劇，又自爆最近賣了肖像權拍AI電影：「佢用我20歲個樣去製作一部電影，我又唔使拍，我睇過都滿意，我又可以重溫一下做男主角嘅滋味。」他指因簽了合約，所以不怕對方拿自己的肖像來拍其他電影，至於酬勞方面，他即說「「唔差」：「片酬都幾OK，（怕唔怕AI影響拍戲？）我以後坐喺度唔使拍就搞掂，真係打跛腳都唔驚，（冇得過戲癮！）冇所謂，呢啲係另一條線嘅發展，多條路。」笑問親熱戲是否會自己演？吳啟華就笑言要看對象，如果是貝安琪就可以，至於被吳啟華加咀戲的貝安琪就指劇中做他的老婆，所以就算親熱戲都好歡迎。

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