非份之罪劇透1至5集｜取材真實案件 吳啟華再演醫生 陳煒展奸角氣場 附劇情/演員陣容懶人包
發佈時間：21:30 2026-06-27 HKT
TVB全新劇集《非份之罪》由金牌監製王心慰（Amy）操刀、翁善瑩編審。劇集主打「小品式人性反思」，以六個單元故事構成，分別為《無臉女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，將駭人聽聞的真實奇案搬上螢幕，探討人性在貪婪面前的灰色地帶。《非份之罪》將由6月29日起，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。《星島頭條》為大家持續更新《非份之罪》完整懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！
《非份之罪》劇情大綱
《非份之罪》演員陣容／角色人物介紹
《非份之罪》必看賣點
《非份之罪》首單元《無臉女屍》1-5集劇情
《非份之罪》劇情大綱
人類的欲望可驅使我們超越自我，然而，當欲望失控，過份貪圖金錢與權勢、追求不屬於自己的愛，非份之想被無限放大，一不經意，便陷入道德矛盾的深淵，犯下種種「非份之罪」。劇集》以六個單元故事構成並由新界東重案組接連調查案件，包括《無臉女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，六個單元分別圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等，總之是貪圖一切原本不屬於自己的東西，而引發出連場詭異又暗黑的「人性迷途」故事，透過韋家雄飾演的「為食神探」孟保一角起承轉合，將錯綜複雜的線索、纏繞不清的關係構成一樁樁匪夷所思的迷案，一語道破案中關鍵，揭露觸摸不透的人性黑暗面，也試圖在冰冷的兇案背後尋找人與人之間的情感與溫度。
|《無臉女屍》
|婦產科醫生康力（吳啟華飾）與外籍妻子白美雅（貝安琪飾）及兩名女兒看似幸福，但家中的三位女性其實都沒有香港身份證。為了保護她們，康力立下極嚴厲家規，甚至走火入魔將女兒軟禁，結果引發大女兒離家出走，隨後更發生震驚全港的「無臉女屍」案。
|《石棺禁戀》
|圍繞錯綜複雜的男女感情、執念與貪戀而引發的命案，帶出人因追求不屬於自己的愛而產生的黑暗面。
|《一億殺機》
|圍繞著金錢利益與爭產風波，展現當面對天文數字的財富誘惑時，親情如何被貪婪吞噬。
|《危險遊戲》
|講述因為「貪玩」或過度追求刺激、權力控制，最終玩火自焚，捲入無法挽回的犯罪深淵。
|《骯髒的子彈》
|以較為「黑色幽默」的手法處理，讓觀眾在緊張肉緊的劇情中，亦能體會到一絲荒謬與無奈 。徐榮在此單元挑戰飾演只有小朋友智商的角色，更有法庭大哭的飆戲場面。
|《恐怖情人》
|講述極端的佔有欲、執念所帶來的感情勒索與危機，甚至發展成病態的追蹤與謀殺。
《非份之罪》演員陣容／完整角色對照表
|演員
|飾演角色
|吳啟華
|康 力
|譚凱琪
|陳麗莎
|何啟南
|蕭邦澤
|朱敏瀚
|韋家俊
|盧宛茵
|鄧淑嫻
|鄭子誠
|黃世龍
|賴慰玲
|謝芷君
|林秀怡
|張帶弟
|翟威廉
|錢志達
|陳 煒
|梁悅萍
|余思霆
|蕭紫遙
|曾展望
|王思勤
|吳偉豪
|危家仁
|李家鼎
|張建國
|羅冠蘭
|袁潔清
|單立文
|錢大富
|江嘉敏
|駱曉善
|蘇韻姿
|戴逸思
|阮浩棕
|游有方
|胡敏芝
|藍芯凌
|韋家雄
|孟 保
|劉佩玥
|文雅淇
|施焯日
|張紹聰
|李啟傑
|施 敬
|徐 榮
|張宏智
|葉靖儀
|何佩雪
|方紹聰
|洪偉錫
|何沛珈
|葉麗恩
|貝安琪
|白美雅
|唐嘉麟
|張世楚
|戴祖儀
|康嘉嵐
|黎燕珊
|姚慧蘭
|張彥博
|張天輝
|游嘉欣
|康嘉儀
|江欣燕
|羅少芳
|張翼東
|曾駿傑
|鄧智堅
|戴一堅
|鄭衍峰
|高文森
|繆家慶
|洪梓朗
《非份之罪》必看賣點
《非份之罪》為了讓六個單元都充滿新鮮感，起用了龐大且極具實力的演員陣容，包含金牌綠葉與潛力新生代，三代演員同台飆戲火花四射！
|演員
|飾演角色 / 單元
|角色背景與看點介紹
|吳啟華
|康力 (醫生)
|相隔11年回歸TVB！ 再度披上醫生袍，但這次不是溫柔的「程至美」，而是一位走火入魔的嚴父，角色挑戰性極高。
|陳煒
|《一億殺機》主角
|被封為「奸角天花板」，將演繹出歇斯底里的貪婪，為爭奪一億家產展現極致惡人演技。
|盧宛茵
|《一億殺機》主角
|與陳煒上演連場唇槍舌劍，兩代惡人代表為爭產「鬥發爛渣」，對手戲極具張力。
|羅冠蘭
|《危險遊戲》主角
|相隔8年回歸拍劇！ 表面上是慈母，卻因復仇而爆發出令人難以預料的恐怖陰暗面。
|徐榮
|《一億殺機》主角
|挑戰飾演僅有小朋友智商的角色。無論語氣或動作都極為細緻，更有一場法庭爆喊的「難度演技之巔」內心戲。
|韋家雄
|孟保 (為食神探)
|貫穿六個單元的關鍵人物。出場次數不多，但每次現身都能一語道破案情關鍵，起著承上啟下的作用。
監製王心慰（Amy）為何會想到六大單元都改變自真人真事，她說：「我哋最初做資料搜集時睇到一、兩單真實案件，案情都幾驚嚇，就覺得可能喺描寫人性位度會幾有發揮同埋張力。所以之後我哋再蒐集多咗香港同埋外國嘅案件，希望透過以真實故事做藍本、可以將人性描寫得更加寫實。」王心慰強調六個故事除了是想藉著兇案展現人性醜陋貪婪面，還想帶出人與人之間的情與溫度。
🕵️♂️ 《非份之罪》首單元《無臉女屍》1-5集劇情
第1集：幸福背後的窒息家規，大女兒離奇失蹤！
婦產科醫生康力和外籍妻子白美雅恩愛非常，大女兒康嘉嵐和小女兒康嘉儀是父母的掌上明珠，然而這家人的幸福背後，藏着三位女士無香港身份證的秘密。為保護家庭，康力訂立嚴厲家規要兩姊妹遵守，可是愛自由的嘉嵐偷偷帶嘉儀去酒吧玩，竟遇上警察來查毒品。嘉嵐、嘉儀雖成功逃走，但康力決定軟禁嘉嵐在房。嘉嵐騙嘉儀放自己出房，更偷走康力的現金離家出走。嘉儀因嘉嵐失聯幾天擔心不已，直至看到新聞報道一則無面女屍發現案。
第2集：深入虎穴！妹妹驚揭姐姐的「渣男」男友
康力叫嘉儀不要為新聞中的無臉女屍胡亂猜測，但嘉儀還是擔心不已，故瞞着父母去找嘉嵐的秘密男友王思勤，更找上在圖書館認識的記者朋友韋家俊壯膽，從酒保中得知思勤是個壞男人！嘉儀收到嘉嵐的報平安訊息，然而，康力怕嘉嵐在外惹事而影響家庭，決定帶嘉儀母女離開香港，回到美雅的原居地重過新生。嘉儀成功猜中嘉嵐社交媒體帳戶的密碼，偷遛到思勤就讀的大學去找他。思勤答應帶嘉儀去見嘉嵐。
第3集：朱古力瘤認屍！警方拘捕嫌疑犯
家俊一早察覺不妥，及時趕往工廈單位救出嘉儀。嘉儀平安回家，康力卻告知她憑無臉女屍的朱古力瘤位置，死者也許真的是嘉嵐。嘉儀難以接受，更不想嘉嵐死得不明不白，決意要和家俊一起查出真兇。他們找到嘉嵐離家後入住的賓館，查出思勤曾打傷嘉嵐及偷錢，二人推測思勤謀財害命，更將線索告訴警方。警方成功拘捕思勤，深入調查後卻另有發現。嘉儀以為事件告一段落，怎料康力發現嘉儀偷走查案，一怒之下將嘉儀囚在房內。
第4集：偷渡集團現形！兇手另有其人？
嘉儀被囚在房，心中掛念家俊，美雅同情這對小情人，終肯放嘉儀外出，讓她親自向家俊道別。警方查出嘉嵐男友另有其人，是法律系學生陳立占，立占曾拜託思勤幫嘉嵐搭路偷渡，家俊卻懷疑立占正是兇手。嘉儀和家俊來到某工廈單位找立占，這裡卻是偷渡集團巢穴，二人被抓關起，發現立占也被囚禁。警方救出三人，嘉儀忍痛向家俊道別，準備跟父母離港。未幾，家俊來電告知嘉儀，綜合警方和自己的最新調查，對兇手身份已有眉目。
第5集大結局：血色真相引爆！美雅以身擋鐵鎚
嘉儀發現殺害嘉嵐的兇手之際，卻被注射迷暈針。嘉儀醒來後嘗試偷走……家俊利用手機追蹤程式找到嘉儀，帶她逃離凶險，就在此時，關鍵人物拿着鐵鎚衝入欲斬家俊，危急關頭美雅以身阻擋。嘉儀欲離港逃難，但家俊想到美雅的安危，勸嘉儀不要離港，決定二人從今一起生活，共同面對今後的困難。嘉儀感動答應，此時看到新聞畫面，報道稱殺嘉嵐真兇終於落網。