非份之罪劇透1至5集｜取材真實案件 吳啟華再演醫生 陳煒展奸角氣場 附劇情/演員陣容懶人包

TVB全新劇集《非份之罪》由金牌監製王心慰（Amy）操刀、翁善瑩編審。劇集主打「小品式人性反思」，以六個單元故事構成，分別為《無臉女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，將駭人聽聞的真實奇案搬上螢幕，探討人性在貪婪面前的灰色地帶。《非份之罪》將由6月29日起，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。主要演員有吳啟華、陳煒、阮浩棕、劉佩玥、朱敏瀚、吳偉豪、賴慰玲、何沛珈、徐榮及單立文等。《星島頭條》為大家持續更新《非份之罪》完整懶人包，包括詳細劇情大綱、角色人物介紹，以及分集劇情預告，助你緊貼最新劇透！

《非份之罪》劇情大綱

《非份之罪》演員陣容／角色人物介紹

《非份之罪》必看賣點

《非份之罪》首單元《無臉女屍》1-5集劇情

人類的欲望可驅使我們超越自我，然而，當欲望失控，過份貪圖金錢與權勢、追求不屬於自己的愛，非份之想被無限放大，一不經意，便陷入道德矛盾的深淵，犯下種種「非份之罪」。劇集》以六個單元故事構成並由新界東重案組接連調查案件，包括《無臉女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，六個單元分別圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等，總之是貪圖一切原本不屬於自己的東西，而引發出連場詭異又暗黑的「人性迷途」故事，透過韋家雄飾演的「為食神探」孟保一角起承轉合，將錯綜複雜的線索、纏繞不清的關係構成一樁樁匪夷所思的迷案，一語道破案中關鍵，揭露觸摸不透的人性黑暗面，也試圖在冰冷的兇案背後尋找人與人之間的情感與溫度。

《無臉女屍》 婦產科醫生康力（吳啟華飾）與外籍妻子白美雅（貝安琪飾）及兩名女兒看似幸福，但家中的三位女性其實都沒有香港身份證。為了保護她們，康力立下極嚴厲家規，甚至走火入魔將女兒軟禁，結果引發大女兒離家出走，隨後更發生震驚全港的「無臉女屍」案。 《石棺禁戀》 圍繞錯綜複雜的男女感情、執念與貪戀而引發的命案，帶出人因追求不屬於自己的愛而產生的黑暗面。 《一億殺機》 圍繞著金錢利益與爭產風波，展現當面對天文數字的財富誘惑時，親情如何被貪婪吞噬。 《危險遊戲》 講述因為「貪玩」或過度追求刺激、權力控制，最終玩火自焚，捲入無法挽回的犯罪深淵。 《骯髒的子彈》 以較為「黑色幽默」的手法處理，讓觀眾在緊張肉緊的劇情中，亦能體會到一絲荒謬與無奈 。徐榮在此單元挑戰飾演只有小朋友智商的角色，更有法庭大哭的飆戲場面。 《恐怖情人》 講述極端的佔有欲、執念所帶來的感情勒索與危機，甚至發展成病態的追蹤與謀殺。

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演員 飾演角色 吳啟華 康 力 譚凱琪 陳麗莎 何啟南 蕭邦澤 朱敏瀚 韋家俊 盧宛茵 鄧淑嫻 鄭子誠 黃世龍 賴慰玲 謝芷君 林秀怡 張帶弟 翟威廉 錢志達 陳 煒 梁悅萍 余思霆 蕭紫遙 曾展望 王思勤 吳偉豪 危家仁 李家鼎 張建國 羅冠蘭 袁潔清 單立文 錢大富 江嘉敏 駱曉善 蘇韻姿 戴逸思 阮浩棕 游有方 胡敏芝 藍芯凌 韋家雄 孟 保 劉佩玥 文雅淇 施焯日 張紹聰 李啟傑 施 敬 徐 榮 張宏智 葉靖儀 何佩雪 方紹聰 洪偉錫 何沛珈 葉麗恩 貝安琪 白美雅 唐嘉麟 張世楚 戴祖儀 康嘉嵐 黎燕珊 姚慧蘭 張彥博 張天輝 游嘉欣 康嘉儀 江欣燕 羅少芳 張翼東 曾駿傑 鄧智堅 戴一堅 鄭衍峰 高文森 繆家慶 洪梓朗

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《非份之罪》為了讓六個單元都充滿新鮮感，起用了龐大且極具實力的演員陣容，包含金牌綠葉與潛力新生代，三代演員同台飆戲火花四射！

演員 飾演角色 / 單元 角色背景與看點介紹 吳啟華 康力 (醫生) 相隔11年回歸TVB！ 再度披上醫生袍，但這次不是溫柔的「程至美」，而是一位走火入魔的嚴父，角色挑戰性極高。 陳煒 《一億殺機》主角 被封為「奸角天花板」，將演繹出歇斯底里的貪婪，為爭奪一億家產展現極致惡人演技。 盧宛茵 《一億殺機》主角 與陳煒上演連場唇槍舌劍，兩代惡人代表為爭產「鬥發爛渣」，對手戲極具張力。 羅冠蘭 《危險遊戲》主角 相隔8年回歸拍劇！ 表面上是慈母，卻因復仇而爆發出令人難以預料的恐怖陰暗面。 徐榮 《一億殺機》主角 挑戰飾演僅有小朋友智商的角色。無論語氣或動作都極為細緻，更有一場法庭爆喊的「難度演技之巔」內心戲。 韋家雄 孟保 (為食神探) 貫穿六個單元的關鍵人物。出場次數不多，但每次現身都能一語道破案情關鍵，起著承上啟下的作用。

監製王心慰（Amy）為何會想到六大單元都改變自真人真事，她說：「我哋最初做資料搜集時睇到一、兩單真實案件，案情都幾驚嚇，就覺得可能喺描寫人性位度會幾有發揮同埋張力。所以之後我哋再蒐集多咗香港同埋外國嘅案件，希望透過以真實故事做藍本、可以將人性描寫得更加寫實。」王心慰強調六個故事除了是想藉著兇案展現人性醜陋貪婪面，還想帶出人與人之間的情與溫度。

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第1集：幸福背後的窒息家規，大女兒離奇失蹤！

婦產科醫生康力和外籍妻子白美雅恩愛非常，大女兒康嘉嵐和小女兒康嘉儀是父母的掌上明珠，然而這家人的幸福背後，藏着三位女士無香港身份證的秘密。為保護家庭，康力訂立嚴厲家規要兩姊妹遵守，可是愛自由的嘉嵐偷偷帶嘉儀去酒吧玩，竟遇上警察來查毒品。嘉嵐、嘉儀雖成功逃走，但康力決定軟禁嘉嵐在房。嘉嵐騙嘉儀放自己出房，更偷走康力的現金離家出走。嘉儀因嘉嵐失聯幾天擔心不已，直至看到新聞報道一則無面女屍發現案。

第2集：深入虎穴！妹妹驚揭姐姐的「渣男」男友

康力叫嘉儀不要為新聞中的無臉女屍胡亂猜測，但嘉儀還是擔心不已，故瞞着父母去找嘉嵐的秘密男友王思勤，更找上在圖書館認識的記者朋友韋家俊壯膽，從酒保中得知思勤是個壞男人！嘉儀收到嘉嵐的報平安訊息，然而，康力怕嘉嵐在外惹事而影響家庭，決定帶嘉儀母女離開香港，回到美雅的原居地重過新生。嘉儀成功猜中嘉嵐社交媒體帳戶的密碼，偷遛到思勤就讀的大學去找他。思勤答應帶嘉儀去見嘉嵐。

第3集：朱古力瘤認屍！警方拘捕嫌疑犯

家俊一早察覺不妥，及時趕往工廈單位救出嘉儀。嘉儀平安回家，康力卻告知她憑無臉女屍的朱古力瘤位置，死者也許真的是嘉嵐。嘉儀難以接受，更不想嘉嵐死得不明不白，決意要和家俊一起查出真兇。他們找到嘉嵐離家後入住的賓館，查出思勤曾打傷嘉嵐及偷錢，二人推測思勤謀財害命，更將線索告訴警方。警方成功拘捕思勤，深入調查後卻另有發現。嘉儀以為事件告一段落，怎料康力發現嘉儀偷走查案，一怒之下將嘉儀囚在房內。

第4集：偷渡集團現形！兇手另有其人？

嘉儀被囚在房，心中掛念家俊，美雅同情這對小情人，終肯放嘉儀外出，讓她親自向家俊道別。警方查出嘉嵐男友另有其人，是法律系學生陳立占，立占曾拜託思勤幫嘉嵐搭路偷渡，家俊卻懷疑立占正是兇手。嘉儀和家俊來到某工廈單位找立占，這裡卻是偷渡集團巢穴，二人被抓關起，發現立占也被囚禁。警方救出三人，嘉儀忍痛向家俊道別，準備跟父母離港。未幾，家俊來電告知嘉儀，綜合警方和自己的最新調查，對兇手身份已有眉目。

第5集大結局：血色真相引爆！美雅以身擋鐵鎚

嘉儀發現殺害嘉嵐的兇手之際，卻被注射迷暈針。嘉儀醒來後嘗試偷走……家俊利用手機追蹤程式找到嘉儀，帶她逃離凶險，就在此時，關鍵人物拿着鐵鎚衝入欲斬家俊，危急關頭美雅以身阻擋。嘉儀欲離港逃難，但家俊想到美雅的安危，勸嘉儀不要離港，決定二人從今一起生活，共同面對今後的困難。嘉儀感動答應，此時看到新聞畫面，報道稱殺嘉嵐真兇終於落網。

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