陳敏之紅館外遇「合照黨」死纏爛打驚險直擊 嬲爆發文「咁樣好唔乖」張智霖靠一招甩身

香港魔術師甄澤權日前在紅磡體育館舉行《"Once"甄澤權穿越紅館魔術之旅2026》，吸引大批圈中人捧場，同時引來被稱為「合照黨」的人士，在紅館門外追捕藝人索合照。當中陳敏之遭「合照黨」到圍捕，引發追逐風波的影片在網上瘋傳，掀起網民熱議，連帶入場睇表演的張智霖，也受到關注。

陳敏之被「合照黨」追出馬路

近日Threads上流傳多條影片，見到身穿全白服裝的陳敏之，日前到紅館欣賞甄澤權的魔術表演，入場時已被在場的「合照黨」拍攝，當陳敏之離場時，一直邊行邊講電話，但「合照黨」似乎未有理會，緊跟隨在陳敏之身旁及後方，當中一名身穿藍衫的女子尤為積極，手持帶補光燈的手機，不斷要求陳敏之合照。

陳敏之其後疑為避開「合照黨」，已移步至馬路邊，但「合照黨」仍未罷休，更跟隨陳敏之打斜橫過馬路，場面相當驚險。陳敏之過馬路後最終停下腳步，與眾人分別合照，才順利離開紅館外範圍。

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陳敏之嚇到發文呼籲安全

影片在網上瘋傳後，陳敏之今日在Threads上連發兩帖文：「好多朋友睇完呢條片問我有冇事，覺得我好慘。我想講有人喜歡我，搵我影相我會好開心亦都好樂意合照！但係你哋下次唔好咁危險，跟住過馬路，雖然當時係綠燈，同埋我真係講緊電話，大家要小心注意安全。」陳敏之再略帶不滿補充：「我係有同你哋影相，但係影完一張就乖乖地到下一個，你哋影完一次又要再影，咁樣好唔乖。」可見陳敏之對追逐行為大感無奈。

張智霖態度親民顯無奈

當晚同樣到場支持甄澤權的張智霖（Chilam）亦遇到一樣情況，見到張智霖被「合照黨」認出後，大方停步合照。而追捕陳敏之的藍衫女子影完相後，又要求「開燈再補一張」，張智霖雖然面露無奈，但仍保持親民態度，滿足對方要求後才離開。

不少網民對「合照黨」的行為表示反感「成班人好恐怖」、「感覺好無奈，行咗咁耐仲死跟住」、「前世未見過明星咩」。有網民更認出片中追逐陳敏之的藍衫女子，之前已多度追拍其他藝人，似乎是職業「追星族」。

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