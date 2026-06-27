金特務：本色回歸｜Netflix韓劇 蘇志燮化身最強女兒奴 劇情懶人包 5大看點

金特務：本色回歸｜由韓流男神蘇志燮領銜主演的全新熱血動作韓劇已於Netflix平台正式上架，劇中幾位退役特工為了拯救慘遭霸凌而神祕失蹤的女兒，決定衝破阻礙再度聯手對抗龐大黑幫。下文為您精心整理金特務：本色回歸即睇劇情大綱、角色介紹及5大必看亮點！

劇情大綱

角色介紹

劇情簡介

必看亮點

在儲蓄銀行工作的金部長（蘇志燮飾）是一位單親父親，與正在就讀高中的女兒相依為命。其已故妻子曾叮囑他放下過去，專心撫養女兒。即便他在女兒遭遇校園霸凌時仍選擇息事寧人、向對方家長低頭道歉，但情況並未改善，反而導致女兒神祕失蹤。在得知女兒可能被捲入黑幫與跨國犯罪組織後，金特務不得不重新面對自己被刻意隱藏的真實身分。與此同時，他的2位多年好友成漢洙（崔大勳飾）與朴鎮哲（尹敬浩飾）亦在行動中提供協助，3位爸爸組成「女兒傻瓜」聯盟，共同與黑幫勢力展開對抗。

《金特務：本色回歸》已開播！

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蘇志燮飾演金部長

金部長是相生儲蓄銀行的會計組部長。其真實身分是令北韓與南韓皆極度警戒的秘密特工。為了拯救愛女敏智，他不惜重回充滿危險的世界。

蘇志燮飾演金部長。

崔大勳飾演成漢洙

成漢洙是金部長的老友，現為白色跆拳道館長及奧運跆拳道金牌得主。退役後，他以經營兒童跆拳道館作為掩護，藉此隱藏自己曾為秘密要員的過往。

崔代勳飾演成漢。

尹敬浩飾演朴鎮哲

朴鎮哲同樣是金部長的老友，現為海軍陸戰隊戰友聯合會義工。他曾是活躍於戰場、連國家都難以控制的傳奇軍人，現時則以「多彬爸爸」的身分為最大驕傲。

尹敬浩飾演朴鎮哲。

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第1集劇情：隱世特務的平凡生活

金部長在收工路上遇到鬧事的醉酒男子，但他不欲把事情擴大，即使無故被人揍了1拳仍無動於衷。翌日早上，他準時起床為女兒金敏智準備早餐，然而正處於反叛期的女兒對父親愛答不理。金部長在1間銀行任職，同事鄭尚雅陪同他挑選女兒的生日禮物。金部長與老友成漢洙及朴鎮哲聚餐，3人原來都曾是特務要員，現今選擇「重新出發」做平凡人。在聚餐期間，3人再次遇到鬧事者，朴鎮哲不斷受到挑釁，最終他大打出手釋放本性，憑一己之力擊退一群混混。

金敏智對校園男神金楠薰頗具好感。金楠薰的女友朱惠利目睹2人相處後，在學校霸凌金敏智。最終金敏智忍無可忍還手，卻反遭投訴霸凌。學校老師通知金部長，並指出金敏智得罪的同學父親為住學建設會長朱強燦。金部長為了息事寧人，在明知女兒並無犯錯的情況下仍下跪道歉，這令金敏智深感失望，更聲稱要到朋友家中暫住。

金部長遲遲未能等到女兒回家，加上電話無法接通，令他十分擔憂。他致電女兒的同學，對方卻聲稱並未與她見面。金部長隨即趕往學校，同樣不見愛女蹤影，其後從金楠薰口中得知，有一群混混以金楠薰的名義約見金敏智。金部長趕到學校後門，只看見遍地血跡，並發現朱惠利與1名混混在場。在混混對他動手動腳之際，他決定不再壓抑。原來，金部長的真實身分為代號66、令北韓與南韓皆極度警戒的秘密特工。

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1. 蘇志燮回歸動作戲舒適圈

說起韓國動作戲的能手，蘇志燮絕對榜上有名。他在過往《無赦之仇》、《幽靈》中的精彩動作場面，深受觀眾讚賞，更有網民封他為「韓國版John Wick」！在《金特務：本色回歸》中，他回歸熟悉的動作戲領域，其乾脆俐落的格鬥演技，定能讓觀眾看得大呼過癮！

蘇志燮的打戲極有觀賞性。

2. 3位實力派演員強強聯手

劇中蘇志燮、崔大勳及尹敬浩共同組成「女兒傻瓜」聯盟。這3位演員均是韓國著名的演技派，蘇志燮曾於2012年憑藉《幽靈》榮獲「SBS演技大賞」視帝；而崔大勳與尹敬浩亦是圈中著名老戲骨，他們的加盟定能為劇集增色。

三位演技派同場飆戲。

3. 首播即打破收視紀錄

《金特務：本色回歸》開播前，曾有觀眾擔心其題材與早前爆紅的《鐵拳教育》類似而影響收視。然而在6月26日首播當日，劇集即交出亮眼成績！尼爾森韓國數據顯示，第1集全國收視率錄得9.5%，首都圈達9.8%，瞬間最高收視率更狂飆至11.3%，毫無懸念奪得同時段及周間迷你劇冠軍，足見其強大號召力！

《金特務：本色回歸》首集成績亮眼！

4. 幕後製作團隊陣容鼎盛

《金特務：本色回歸》除了幕前星光熠熠，幕後團隊同樣實力雄厚。劇集改編自Man's story的同名熱門網路漫畫，由執導過《Tracer》、《美好世界》的導演李丞永掌鏡，並由《宅男的偉大願望》編劇南大中執筆，絕對是質素的保證。

5. 孫娜恩演技轉型備受期待

孫娜恩自2011年以歌手身分出道，曾擔任人氣女團Apink的副唱、門面及中心，並於2022年退出團隊專注演員之路。先前拍攝《幽靈醫生》時，她曾獲Rain稱讚在片場態度認真。這次在《金特務：本色回歸》中，她飾演金部長的銀行同事，角色背後隱藏著重重秘密，是個極具深度與層次感的角色，令人非常期待她的演出。

孫娜恩成功由歌手轉型至演員。

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