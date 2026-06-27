吳卓羲張曦雯傳拍拖丨吳卓羲被封「花旦殺手」 激吻官恩娜、傳獲阿佘贈車 張馨予床照最轟動

現年46歲的吳卓羲（Ron）外表帥氣不羈，又保養得宜，在圈中素有「花旦殺手」稱號。今日（27日）有消息指吳卓羲疑跟張曦雯戲假情真，因一隻貓洩露新戀情。吳卓羲入行26年來，感情生活可謂多姿多采，緋聞對象多達12人，涵蓋中、港、台甚至馬來西亞的女星，當中不僅有同劇花旦、歌手及港姐，情史相當豐富。

官恩娜暗指男方花心

吳卓羲於2004年拍攝劇集《酒店風雲》時，與同劇的官恩娜傳擦出愛火，二人被傳媒拍到在車廂內激吻，又有指官恩娜曾在吳卓羲屋企過夜，地下情維持兩年，惟雙方未有認愛。官恩娜曾在微博大吐苦水：「今天看新聞，才知道世人終於知道真相了！我也愛過疼過，最終是受傷離場！還曾經被誤會拿愛情做宣傳，It was really hard for me！」疑暗指吳卓羲花心。

相關閱讀：張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循

吳卓羲12段精彩情史逐個數：

相關閱讀：佘詩曼為前TVB小生預祝生日 林峯陳山聰雲集掀回憶殺 壽星被爆失戀強顏歡笑

佘詩曼傳送逾200萬名錶跑車

吳卓羲2006年拍攝《歲月風雲》時，與佘詩曼傳出姊弟戀，有傳獲佘詩曼豪送價值20萬的名錶，以及200萬跑車，被指是「軟飯王」。不過吳卓羲急急澄清，自嘲作為新人高攀不起對方，只是朋友關係。

江若琳馬賽兩段情稱兄道弟

而吳卓羲與佘詩曼傳緋聞期間，又因與江若琳合作《學警狙擊》爆出三角戀，吳卓羲以「稱兄道弟」來劃清界線，直指雙方不過電。吳卓羲與馬賽於2009年合作《女王辦公室》，翌年傳出拍拖消息，但二人否認關係，馬賽指男方在開工期間對自己悉心教導，用「師兄」稱呼吳卓羲。

相關閱讀：38歲張馨予發高燒終入院 插喉吊鹽水影像曝光 身材展現「病態」惹擔憂

張馨予宣示主權逼高調認愛

吳卓羲最為轟動的一段情，要數有「蘇州第一美女」之稱內地女星張馨予。2011年張馨予突然用吳卓羲的微博帳號上載自己的床照，並配以簡體字發文，女方此舉疑有意「宣示主權」，事件震驚全城。吳卓羲事後大方認愛，又維護爆出負面舊照的張馨予，但二人高調相戀僅一年便分手收場。

相關閱讀：吳卓羲為徐子珊向網民呼籲？老拍檔退出後音訊全無：想問吓佢近況

徐子珊傳遭吳卓羲女友鬧爆

吳卓羲與張馨予交往期間，又因與徐子珊拍攝《法證先鋒3》時，拍攝多Take吻戲而鬧出緋聞，有指當時身為正印的張馨予即時越洋「𥄫實」，甚至親自打電話大鬧徐子珊，吳卓羲與徐子珊的緋聞無疾而終。

相關閱讀：李元玲再爆舊愛H先生逼女墮胎 斥渣男以媾女來填補自卑感

「吳卓羲老婆」李元玲隔空開火

吳卓羲2012年與馬來西亞「鋼琴女神」李元玲的短訊對話曝光，有傳女方以「吳卓羲老婆」自居，卻遭吳卓羲斬釘截鐵否認，直指「見過幾次面就係女友簡直係天大笑話」，吳卓羲的言論惹來李元玲反擊，直斥男方不斷主動邀約，事後卻偷食兼扮委屈。

相關閱讀：梁靖琪罕談首段婚姻失敗：係我太心急 入行20年曾被金牌監製父親要求轉行

梁靖琪鴛鴦戲水釀離婚導火線

吳卓羲同年在三亞拍攝《沖上雲霄2》時，與當時已婚的梁靖琪被拍到在泳池夜潛鴛鴦戲水，狀甚親暱。吳卓羲之後強調與梁靖琪僅屬兄妹關係，但事件引起軒然大波，更有傳因此釀成梁靖琪離婚的導火線。

相關閱讀：傅嘉莉奪TVB最佳女配角！曾捲呂慧儀離婚風波被指是小三 封緋聞女王與吳卓羲傳戀情

吳卓羲傳對傅嘉莉展開追求

吳卓羲在2013年拍《衝上雲霄II》期間，被指向同劇的傅嘉莉展開追求，女方更「甜蜜默認」，大讚吳卓羲是「筍盤」，令緋聞甚囂塵上。不過吳卓羲否認戀情，強調自己「沒有這種福氣」：「我講了很多次，她不是我女朋友，只是朋友，我們沒拍過拖。」

吳卓羲李沁傳因戲生情

吳卓羲近年轉戰內地發展，2015年與內地女星李沁合作《幸福歸來》時傳緋聞，二人在劇中飾演情侶，有指因戲生情，不過雙方都否認拍拖。

相關閱讀：劉心悠與神秘男站姿纏綿疑曝光老公真面目 鬆身衫露面網民發現肚凸凸傳陀B

吳卓羲視劉心悠為理想型

吳卓羲2018年拍攝電影《再見．女人街》與劉心悠合作，因女方的廣東話不標準，吳卓羲大讚劉心悠好得意，又公開互稱「BB」。吳卓羲曾在訪問中大爆「心悠BB」是其理想型，如小鳥依人般溫柔。而劉心悠亦大讚吳卓羲好Man，好有安全感，不過二人的緋聞最後不了了之。

相關閱讀：菊梓喬情斷吳卓羲？與男歌手暗撻譜「姊弟戀」 被爆一件衫兩份着丨獨家

吳卓羲攜家人支持菊梓喬

吳卓羲於2021年在微博突然標註歌手菊梓喬（Hana），隨後又毫不避嫌帶家人現身撐菊梓喬的除夕跨年騷，並霸氣反問記者：「我嚟得仲怕咩？」令二人的曖昧關係浮出水面。之後菊梓喬被拍到駕駛平治跑車前往吳卓羲位於深井的豪宅，並逗留至深夜。隨住菊梓喬於2024年傳暗撻ERROR成員保錡後，與吳卓羲的緋聞告一段落。

相關閱讀：張曦雯認與富貴男友分手 8年情玩完自爆二人分開一段時間：我現在很好

吳卓羲張曦雯傳戲假情真：