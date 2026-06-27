張曦雯吳卓羲戲假情真驚爆戀情？晒新貓「冬菇」誤洩蜜疑同居 二人曖昧互動早有跡可循

TVB視后張曦雯（Kelly）去年與拍拖8年的加拿大混血男友Mark Brunyez驚傳分手，張曦雯不單將在社交平台上與男友Mark的合照刪走，雙方更在IG取消了互相關注，張曦雯曾表示分手是因工作繁忙未有及時處理感情問題，初期回復單身的生活極不習慣，驚爆自己對以往的愛情觀有所改變，希望嘗試在感情中做個「小鳥依人」的女性，未來的對象能夠主動照顧她。近日張曦雯的戀情似乎有着落，她疑與吳卓羲戲假情真，因一隻貓而洩蜜。

張曦雯吳卓羲戲假情真貓咪洩蜜

日前張曦雯在IG貼出多張貓咪的照片，宣布家中有新成員並取名為「冬菇」，有網民發現「冬菇」額上有一撮黑色如瀏海的直紋，與吳卓羲在今年年初在珠海拍攝《璀璨之城》領養的流浪貓相似，湊巧兩人在劇中飾演夫妻，於是懷疑戲假情真。張曦雯曾直認拍攝時被吳卓羲的帥氣「電親」，當被追問在吳卓羲與張智霖兩大男神之間的抉擇時，吳卓羲公然以劇中「老公」身份宣示主權。

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張曦雯開心宣布家中迎來新成員

張曦雯日前在IG開心宣布家中迎來新成員：「同大家介紹返我哋屋企嘅新成員冬菇，一隻可以手抱到瞓覺嘅流浪貓 。我們是在她大約七個月大的時候遇到她的，真不知道她當初是怎麼在街頭活下來的。謝謝你為我們的生活帶來瞭如此多的歡樂與笑聲。Louie 和 Nala 也一直是非常棒的『大哥哥』和『大姐姐』，頑皮又可愛嘅冬菇， we love you。」事有湊巧，今年初，「資深貓奴」的吳卓羲在珠海拍攝《璀璨之城》期間，曾在片場救起一隻流浪小花貓。當時他單手緊緊抱著貓咪，一邊為探班粉絲簽名，更充滿父愛地低頭問貓咪：「你來簽嗎？」熟練的手勢與溫柔的舉動在網上引起極大迴響。眼利的網民立刻發現，「冬菇」兩眼之間獨特的直紋與黑色瀏海毛色，與當初吳卓羲在片場手抱的小花貓幾乎一模一樣，於是懷疑「冬菇」是由男方執到、女方收養的「定情貓」，瞬間成為兩人緋聞的鐵證。

張曦雯和吳卓羲近期先後回復單身

張曦雯和吳卓羲近期先後回復單身，吳卓羲於2024年與菊梓喬分手，而張曦雯亦在2025年7月宣佈結束八年感情，兩人的曖昧互動早有跡可循。在2025年12月《璀璨之城》的開鏡拜神儀式上，張曦雯曾表示劇中將為丈夫吳卓羲做盡壞事，不僅遭張智霖毆打，更有開車撞人等激烈場面，而親熱戲對象亦設定為張智霖，結果令吳卓羲即場投訴：「我想加返啲親熱戲！」吳卓羲更笑言最初確有對張曦雯穿高跟鞋有微言，但合作後已接受可以有比自己高的老婆，張曦雯則幽默回應：「娶得高老婆代表男士有自信。」後來張曦雯直認拍攝時被吳卓羲「電親」，她曾被追問她在兩大男神吳卓羲與張智霖之間更喜歡誰時，張曦雯害羞得狂笑不懂回答，吳卓羲隨即霸氣搶答：「梗係鍾意老公啦！唔准講Chilam。」

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