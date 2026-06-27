飛常日誌II丨馬國明恨拍第三輯升職闖停機坪 羨慕高海寧有錢去現場睇世界盃 自嘲仲要捱「騾仔」開巡唱

馬國明、劉穎鏇、洪永城、周嘉洛、朱敏瀚、戴祖儀、吳偉豪、郭柏妍（Rosita）、張馳豪及鍾柔美等昨晚出席TVB劇集《飛常日誌II》「飛常精英與眾同賞最終章」活動，與觀眾一同觀看劇集大結局，吸引數百位粉絲前來機場客運大樓支持。

戴祖儀獻唱朱敏瀚張馳豪騷肌玩轉結局夜

《飛常日誌II》播出首周最高收視達21.2點、多達136萬名觀眾追看，成為2026年上旬首周最高首視劇集，戴祖儀在大結局播出前，於機場演唱片尾曲《飛常道》作暖場帶動粉絲尖叫，更大開玩笑：「之前撞崩一對門牙，所以今日成個舞台畀晒我！」笑言在機場演唱後可跳過紅館直接登上啟德舞台。劇組一眾演員亦切蛋糕慶賀收視創年度紀錄，並請粉絲上台玩遊戲，贏取「請假攻略」限量月曆卡；朱敏瀚則助興即場除衫大騷麒麟臂、引同樣健碩的張馳豪加碼騷肌，但在群情洶湧下，周嘉洛卻堅持不肯除衫找數。

馬國明郭柏妍盼開拍第三輯角色升職

馬國明與郭柏妍於劇集結局播放後受訪，馬國明坦言未知公司會否安排推出《飛常日誌》第三輯，需要留待監製安排，但自言覺得有潛力開拍，許多機管局不同部門的故事個案尚未寫進劇本，經過劇集拍攝後亦發覺香港機場比世界各地更高科技與高效率。馬國明曾演機師再演機場管理層，笑言若拍第三輯：「要再升職啦！啱啱同機場同我一樣崗位嘅經理傾計，佢都已經升任更高管理層！」甚或下次可以走出會議室冷氣房：「未做過停機坪，想行出去！」郭柏妍在結局成功得到副機師一職，表示：「劇入面有得揸飛機好開心，最想梗係下輯由一柴升兩柴啦！」今次與吳偉豪成為銀幕情侶，戲份突破首季組成CP，慶幸最後亦大團圓結局。Rosita透露接下來未知拍劇機會，留待公司安排同時努力經營網上個人頻道影片，拍攝不少流行小短片、覓食及生活日誌，連馬國明亦立刻表示有留意頻道動向。

馬國明自嘲唱跳冇進步不敢讓太太看

劇集播畢宣傳告一段落，馬國明表示亦未有劇集開拍，但笑指仍未能專心觀看世界盃球賽，羨慕高海寧飛到現場睇波：「咁佢有錢嘛！我仲要捱騾仔，走勻惠州、江門同馬來西亞開演唱會。」日前更好廣州進行綵排，勤力練歌跳舞，並修改每次演唱會內容，務求為每場觀眾粉絲帶來新鮮感。馬國明不下一次自嘲沒有唱跳舞天份，但頻密練習下有不少進步，只是不敢拍片讓太太湯洛雯觀看：「唔敢畀老婆睇，佢知我唱歌跳舞冇咩進步空間！」