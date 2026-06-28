欠妳的那場婚禮｜張孝全蘇慧倫Netflix新劇重拾愛之初衷 劇情懶人包、5大看點

欠妳的那場婚禮｜由張孝全與蘇慧倫領銜主演的愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》已於6月20日在Netflix播出。故事講述一對中年夫婦在面對感情困境時，如何重新審視彼此並重拾愛的初衷。下文為您精心整理《欠妳的那場婚禮》即睇詳細劇情大綱、主要演員角色介紹及5大必看亮點！

故事大綱

人物關係

角色介紹

分集劇情

必看亮點

前「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全飾）步入中年，陷入創作瓶頸與婚姻危機的雙重考驗。此時，他意外透過超現實的奇蹟與25歲的自己產生奇妙聯結，從而重新審視與妻子陳立璇（蘇慧倫飾）之間名存實亡的感情。在重塑自我的過程中，周可傑逐步找回昔日愛的初衷，並深刻體會到愛與選擇的真正意義。

《欠妳的那場婚禮》在Netflix播。

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《欠妳的那場婚禮》人物關係圖公開！

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周可傑（張孝全飾中年版 / 朱軒洋飾年輕版）

前「馬子狗樂團」的主唱兼結他手，昔日憑藉超高顏值與出眾音樂才華風靡樂壇。如今人到中年，雖然自我感覺依然良好，但實際上已陷入江郎才盡的窘境。

張孝全飾演中年版的周可傑。

陳立璇（蘇慧倫飾中年版 / 蒲禾菲飾年輕版）

周可傑的妻子。年輕時性格倔強，是個視戀愛為一切的「戀愛腦」；步入中年後，則被沉重的現實生活壓力壓得喘不過氣。

蘇慧倫飾演中年版的陳立璇。

Terry（謝盈萱飾）

陳立璇的閨密，同時也是一名導演。其外型與個性均展現出極強烈的個人自我風格。

謝盈萱飾演Terry。

王永貴（黃迪揚飾）

昔日「馬子狗樂團」的鼓手，如今中年成功轉型，成為一名跨國企業的首席執行官（CEO）。

黃迪揚飾演王永貴。

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第1集劇情：陳立璇重壓下勾起25歲青春回憶

步入中年的周可傑人氣已不復當年，但他內心難以接受這種落差。其妻子陳立璇則任職出版社編輯，正面對工作與生活的雙重壓力。在離職當晚，陳立璇拜訪擔任導演的閨密Terry，目睹年輕男團拍攝音樂影片（MV），因而勾起對25歲時周可傑的回憶。當時周可傑作為人氣樂團「馬子狗」的成員，身邊不乏追求者。陳立璇雖一直以「好兄弟」身份自居，實則默默暗戀對方。在周可傑與多位女神分手後，兩人最終走到了一起。

回到現實生活，兩人的兒子周奕凱因在學校偷拍女生而惹上麻煩。周可傑為免麻煩，竟找來好友王永貴冒充父親與老師面談，陳立璇得知後感到無比憤怒。在周可傑41歲的生日派對上，他與友人狂歡大醉；陳立璇面對凌亂的家居與滿地垃圾感到崩潰。隨後，她收到丈夫被送往急症室的消息，趕到醫院得知其因酒精中毒入院。憤怒的陳立璇拋下一句「你怎麼不去死一死！」便毅然離開。然而，當她步出醫院時，卻在街頭驚見25歲時的周可傑出現在眼前，令她頓時愣在原地。

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1. 張孝全與蘇慧倫3度合作盡顯默契

張孝全與蘇慧倫早於2003年因合作《心動列車》而結緣，隨後在2024年的《誰是被害者》第2季中再次合演。此次在《欠妳的那場婚禮》中已是兩人第3度合作。儘管是首度飾演夫妻，但雙方展現出極佳的默契。在面對親密床戲時，蘇慧倫更坦言張孝全的專業令她感到非常安心，能放鬆投入地完成拍攝。

今次是張孝全以及蘇慧倫的第三次合作。

2. 金鐘導演嚴藝文又一話題力作

身兼金鐘視后的金鐘導演兼編劇嚴藝文，繼神作《影后》驚艷觀眾後，時隔2年再度推出以男性視角為主軸的《欠妳的那場婚禮》，隨即引起網民熱烈討論。即將邁向50歲的嚴藝文在受訪時表示，這部作品對她而言意義非凡，更視為人生的分水嶺。她形容：「《欠妳的那場婚禮》就像是我向青春告別、正式迎接人生下半場的作品。」

《欠妳的那場婚禮》是嚴文又一力作。

3. 時空交錯奇幻設定吸睛

在劇中，導演嚴藝文大玩「時空交錯」的奇幻設定。年輕版的周可傑意外闖入未來世界，接連與多年後的摯友及樂團成員重逢，觸發一連串情感衝擊。預告片中，中年陳立璇在車站與年輕的周可傑擦身而過的一幕更是令人揪心。嚴藝文透過雙線並行的敘事手法，以青春線呈現甜虐交織的氛圍，同時以中年線道出婚姻的無奈。

劇中大玩時空交錯的設定。

4. 朱軒洋為貼合角色接受歌舞特訓

朱軒洋在劇中飾演年輕版的周可傑，這亦是他首度挑戰樂團主唱角色。由於角色設定與其個人形象大相逕庭，他為了完美融入角色，特意苦練唱歌、結他與舞蹈。劇組更特意邀請台灣樂團「宇宙人」為其進行「特訓」。朱軒洋笑指，那段期間的生活猶如偶像練習生般充實。

朱軒洋為角色特訓。

5. 張孝全擺脫硬漢形象演繹中年失意

張孝全過往在影視作品中多以硬漢或粗獷男子的形象示人，然而在《欠妳的那場婚禮》中，他顛覆以往形象，挑戰演出一名事業與愛情雙雙失意的油膩中年男性。張孝全在接受訪問時分享道，為了深刻摸索角色，他與導演嚴藝文進行了多次磨合。他指出，雖然劇情充滿喜劇色彩，但角色在婚姻、事業與生活上面對的困境皆極具現實共鳴。

張孝全大晒反轉魅力。

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