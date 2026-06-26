愛回家之三代同糖丨「譚詠麟愛將」趙浚承處男下海擔正男一 Terry李偉健順利過度升呢「舅公」

長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》將於2026年7月正式大結局，早前TVB宣布全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下文簡稱《三代同糖》）落實於8月黃金時段晚上八點隆重登場。令次《三代同糖》主要演員班底大洗牌，今日再公佈餘下四名主要演員名單，分別是何依婷、趙浚承、侯雋熙（ Duncan）及李偉健。

李偉健角色繼續沿用英文名「Terry」

曾在《愛回家》飾演龍力王「Terry」的李偉健，今次演出的角色繼續沿用英文名「Terry」，但中文名則為曹嘉驄，在劇中飾演「唐曹嘉冰」車婉婉的弟弟，對親手湊大的外甥孫女「唐芯」李茵彤疼愛有加，並經常成為三位女人「鬥嘴」的「磨心」。

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李偉健是《愛回家》列的「四朝元老」

李偉健自2012年第一輯《愛回家》一直參與演出，是《愛回家》列的「四朝元老」，在《愛·回家之開心速遞》上，李偉健飾演「大小姐」龍力蓮的弟弟，性格「傻更更」又天真戇直，與舅父「KC」歐瑞偉的舅姪拍檔極具火花。今次在《三代同糖》中，李偉健飾演的「Terry」曹嘉驄 雖然智商升呢，但將貫徹招牌「單純」、「搞笑」、「樂天知足」性格，更是充滿童心的熱血業餘漫畫家，意味著李偉健將繼續在新劇大展身手「畫漫畫」。 李偉健曾是漫畫雜誌《CO-CO!》的人氣漫畫家，連載多個作品，包括「三十六計」、「爆笑西遊記」、「爆笑足球場」及長篇處境漫畫「校園大英雄」；成為藝人後亦曾出過兩部作品，「娛樂圈愛回帶 1、2」，並曾擔任展翅漫畫班導師 8 年。李偉健於《愛‧回家之八時入席》其中一集，為配合劇情曾繪畫「嘉莉的餐牌」，及後亦為過《愛‧回家之開心速遞》其中一集畫「走佬公主」插圖漫畫。

趙浚承首度拍劇即擔正男主角

首度拍劇即擔正處境劇男主角的趙浚承（Gary）亦值得關注。本身是男子組合Square前成員的趙浚承，去年憑《中年好聲音3》人氣急升、唱歌實力再獲肯定。《三代同糖》其中一個賣點，是三位女主角都是唱得之人之餘，「唐曹嘉冰」車婉婉與外孫女「唐芯」李茵彤更有不少 Jam 歌機會，足見「音樂元素」在《三代同糖》中的重要性。 趙浚承在《三代同糖》中飾演楊帆，雖然外表人畜無害、但深明「黑紅都係紅」 的道理，為了流量能不擇手段，是出名出手快狠準的營銷魔術師。劇中將與吳若希在職場上有多番拉鋸及衝突，二人是歡喜冤家關係。

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組合Plan V侯雋熙飾演趙浚承親弟「楊光」

同樣擁有歌唱實力、近年憑組合Plan V、《臥底嬌娃》等劇集的出色演出 及主持《唱錢》逐步成功入屋的《聲夢 2》畢業生侯雋熙（Duncan）會飾演「楊帆」趙浚承親弟弟「楊光」，與「楊帆」趙浚承相反，「楊光」侯雋熙外表兇悍，但內在卻是百分百傻氣憨直型暖男，對哥哥機關算盡的性格極為不滿，最後更因種種原因，會與吳若希攜手與「楊帆」趙浚承對著幹。「楊光」侯雋熙絕對是新生代藝人潛力股，本身擁有古典鋼琴演奏級資格的侯雋熙 ，中學就讀皇仁書院，及後畢業於英國 Surrey University（薩里大學）音樂系。侯雋熙出道後嘗試作曲填詞，並不時在社交網分享自彈自唱片段，早於參賽《聲夢2》時，已有「鋼琴王子」稱號，是圈中低調型「多才多藝學 霸」。另體格魁梧的侯雋熙擅長游水和跳Ｈip Hop，並喜歡所有球類運動， 動靜皆宜。

何依婷將會首度出演處境劇

至於無綫小花何依婷將會首度出演處境劇。樣子甜美的何依婷，這次將 一洗平時溫婉形象，飾演擅長「笑裏藏刀」的「職場黑蓮花」朱圓圓，與劇中閨密吳若希「時敵時友」，關係撲朔迷離。何依婷入行前亦是金融界人才，以一級榮譽畢業於香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程，在學期間曾贏得獎學金，及獲得到美國史丹福大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生機會。何依婷入行前曾任職安永會計師事務所金融服務顧問。

《三代同糖》是一部都市輕喜劇

《三代同糖》是一部關於「女性覺醒」、「世代火花」及「AI 衝擊」的都市輕喜劇。劇情講述投入大半身相夫教子的「唐曹嘉冰」車婉婉突然「覺醒」，並由加拿大飛返香港「進駐」單親媽咪女兒「唐萬里／Lesley」吳若希住所，決心找回失落的時光及初戀的感覺。原來當年「唐曹嘉冰」車婉婉曾因「唐萬里／Lesley」吳若希堅持要生下女兒「唐芯」李茵彤徹底鬧僵，如今「唐曹嘉冰」車婉婉突然無預警殺入及擾亂「唐萬里／Lesley」吳若希的生活，同一時間，單親媽咪 Lesley 又在工作上迎來極大危機，令原本平靜的「唐家」掀起連番風雲。