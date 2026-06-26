素海霖保釋後性情大變？改口感謝酸民因一事都有錢收 不滿身材被批腿短肥仔波

首位港產AV女優「繪麗奈」素海霖（原名蘇凱琳）昨日（25日）涉嫌為非法賭博網站「推廣或便利收受賭注」在深水埗拘捕，前她已獲准保釋候查，須於七月下旬向警方報到。事件曝光後，該網站將涉事影片迅速下架，亦火速移除素海霖的所有宣傳相片。素海霖昨晚曾主動聯絡傳媒擬發聲明，但最終改口拒絕回應。

素海霖嫌被捕側面照影得麻麻地

素海霖昨晚在FB轉發被拘捕的新聞，同時貼出被捕同日拍下的側面照，她留言：「差人哥哥，你影得麻麻地喎，下次影之前可摸以講聲。補返幾張同日原圖直出。」過了不久素海霖再度出PO並晒一張腿部大特寫相：「大家繼續選擇性失明我都冇辦法，快啲睇醫生啦。」

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素海霖肉感身材引發網民熱議

素海霖出道以來，因為肉感的身材與些微小肚腩引發網民熱議，她曾在專訪中坦言自己並非完美身材，最初甚至不滿意自己的樣貌。不過，素海霖也向粉絲表明「不會刻意為了迎合大眾而瘋狂減肥」，堅持展現最具親和力的自然身形。但素海霖亦為此多次與網民發生罵戰，今次因為素海霖被拘捕的相片流出，有網民留言批評她的身形：「腿短肥仔波，極品。」、「我而家知道乜叫肥Ｘ過部電單車。」、「好Ｘ肥呀條大腿！」、「終於見得返你 Facebook啦，你應該可以做最乞人憎AV女優。」素海霖亦有先後留言反擊：「你太care我 care到我覺得你鍾意我。」、「我Facebook不嬲喺度，0人在乎你諗法。」

素海霖感謝hater鍥而不捨跟得好貼

其後更有網民留言：「睇你介意張相多過俾人調查喎，咁就放心啦，應該冇乜事嘅。」、「佢哋越走嚟搵你麻煩，你嘅view數流量就越多，其實啲Hater間接幫咗你，你應該多謝佢哋至係」今早素海霖再出po：「話說前排受到Facebook嘅邀請，每個帖文都會有收益，好多謝支持我嘅人，唔支持我嗰啲我都好多謝，因為你哋鍥而不捨跟得好貼，永遠都會留言畀我，估唔到打下字鬧吓你哋都有錢收，雖然唔多，但係係開心嘅。 」有網民力撐留言：「全世界最乖嘅都係hater。」、「呢個post之後應該會少左haters。」、「Haters爭住幫你搵錢，好乖喔。」、「咁就要講多啲無謂嘢。」、「真係要做反駁隊先有錢收。」相關閱讀：素海霖懶理被標籤「做雞」寸爆回應：得唔到就當人哋係 身心疲累靠一招自癒