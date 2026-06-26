70歲陳美齡近照曝光 面色紅潤皮膚白滑 公開東京公司寬敞內部 揭「特殊房間」用途

70歲的陳美齡集歌手、作家與教育家於一身，近日她分享自己在日本的「獎牌房」，在網上引起熱議，照片中的她留著一頭濃密的長髮，皮膚白皙光滑，幾乎看不到一絲皺紋，歲月似乎未在她身上留下痕跡，雖然她已經成為嫲嫲，但照片中的她精神奕奕，面色紅潤，狀態好得驚人，散發出雍容貴氣的她，讓網民紛紛讚嘆看起來完全不似年近古稀的老太太，凍齡能力相當厲害。

陳美齡公開「獎牌房」極震撼

陳美齡除了令人羨慕的不老容顏，她的才華與成就，更體現在她公司的一間「特殊房間」中，近日她在社交平台分享，在東京的公司設有一間名為「Agnes' room」的獎牌房，專門用來存放她出道50多年來，在香港和日本等地獲得的無數獎項、獎盃、勳章及博士學位證書。從曝光的照片中可以看到，房間內的白色壁爐上和玻璃櫃裡，放滿了她歷年來獲得的榮譽獎項，有的甚至多到需要擺放在地面上，場面壯觀仿如一個小型博物館。

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陳美齡栽培三名兒子入讀史丹福

陳美齡不僅是一位成功的藝人，更是一位令人敬佩的學者和母親，她憑藉自身努力，取得美國史丹福大學教育學博士學位，並將三位兒子悉數培養成才，同樣送入史丹福大學，成就了「一門四傑」的學霸佳話，她先後出版過多本育兒書籍，包括《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》、《家長不要做的35件事》、《40個教育提案：把快樂帶回給香港學生》等，平時開直播也不時會分享教育心得。

陳美齡孫女乖巧可愛似足嫲嫲

陳美齡在2023年更開心榮升做嫲嫲。當時她準備好金器送贈孫女，更透露孫女的樣子有點似自己。雖然「一門四傑」都在史丹福畢業，但陳美齡並不要求孫女步後塵：「我冇乜所謂，當然呢間係好嘅大學，入到梗係開心，不過，做個快樂、堅強、善良嘅人更重要。」早前陳美齡跟小孫女見面，並一起食迴轉壽司，她大讚兒媳教導有方：「小孫女不貪心，小心選擇自己喜歡和吃得完的才拿，很乖，又一直要求送奶奶回家。我太高興，太感動，教導子女不會白費的，一代傳一代。」網民激讚陳美齡不止教出了高材生兒子，連小孫女也甚為乖巧，令人羨慕。

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