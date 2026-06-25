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江湖見丨黎耀祥碌卡請齊「令狐沖」「黃蓉」「哪吒」呂頌賢體會中國地大物博 麥長青遲了30年行山行到投降

影視圈
更新時間：20:15 2026-06-25 HKT
發佈時間：20:15 2026-06-25 HKT

黎耀祥、麥長青兩師兄弟到將軍澳電視城，宣傳二人主持的新一季《江湖見》，擔任嘉賓的呂頌賢與米雪亦有現身支持。黎耀祥、麥長青與呂頌賢受訪，表示今次主題是走訪武俠小說中的名勝與景點，因此請來了「黃蓉」米雪、「令狐沖」呂頌賢與「哪吒」陳浩民等，今次碌人情卡請嘉賓？麥長青笑言是：「碌卡，不碌卡友情價請不到他呀！」

呂頌賢自覺在港活在小島上

談到今次行程，麥長青指很多都印象深刻，「小說中好多風景都值得去，但的確是遲了30年，如果30年前就不會行到投降，去到山腳都行不到上去。」黎耀祥笑言體能不似麥長青差，但師弟上不上也只好陪他了，「去了好多派別勝地，走了好多山，難怪古人都要學輕功！」呂頌賢笑言以前在香港拍劇，都是古裝街和馬鞍山，笑指馬鞍山是香港的門派勝地，他又指此行令他體會中國的地大物博，現在香港開車覺得轉眼間就到了，自覺是活在小島上。

《西遊記》三師兄弟十多年後合體

談到請到陳浩民三師兄弟合體，黎耀祥指都有十多年沒合體，今次與陳浩民走訪哪吒廟，大家見面難免也會談到拍《西遊記》時三師兄弟間的點滴。

黎耀祥麥長青想開第3季去新疆蒙古

談到開第3季？黎耀祥指很有可能，因很多場景都未去，他與麥長青都想去新疆、蒙古、青海等地，不過下載可以少走點路，笑言可以食為主題。問拍攝與太太分隔兩地？兩位主持都笑言有帶太太，呂頌賢笑言沒有，笑言若下次邀請他，要註明「閤府統請」。

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