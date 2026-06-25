譚俊彥開腔親解狄龍「老樣」為演戲 看淡陳曉華朱敏瀚「分訊」：冇可惜將來難說

譚俊彥與陳曉華等出席節目《掌握健康人生》記者會，席間譚俊彥透露正拍攝另一新節目《重症解密》，他指家有老人家和小朋友，特別注重健康，問身為一家之主的他特別注重健康？他笑言是，爸爸狄龍亦很關心他的健康，因心血管疾病有遺傳性，會提他做身體檢查。他指最近較忙碌而喉嚨痛，他與張振朗組明星籃球隊出戰國內，笑言大家聚在一起拼命和運動，有種參與訓練班的熱血感覺。

譚俊彥女兒畢業禮趕場做司機

近日狄龍忙拍電影《慾望寄生》被捕獲，被指在炎熱天氣下開工看起來很辛苦和老了不少，譚俊彥指情況還好，看起來老是因為配合造型，回到家見到孫女孫仔便「紮紮跳」，更說要教孫兒耍雙節棍。而他除了拍節目外，更要接送女兒做司機，他指晚上是女兒的畢業禮晚會，工作後也要趕到，他開心表示女兒直升小學，覺得很難得，笑言早前畢業禮時見到女兒已眼淺。現在和女兒似朋友，也會管他和他辯論，相處得非常Sweet，也會和他傾少女心事，「我也會Chok她，問她經常提男仔名字，是否喜歡他？她會說No！（會和囡囡錫錫？）個個家庭不同，現在我和她錫，她也會說No。」

譚俊彥力撐陳曉華事業為重

談到陳曉華與朱敏瀚感情告終，近日忙合作主持的譚俊彥指陳曉華心情不錯，也支持她事業為重，「不止陳曉華，我也和『女兒』郭柏妍講，現在劇集也少，有機會當然要把握。（不Chok一下陳曉華？）不用Chok，大個了經歷就會多。」至於朱敏瀚，譚俊彥表示也好好朋友，大家曾合作《換命真相》，問覺得可惜了一對金童玉女？他說：「沒有可不可惜，會有不同階段，現在是同事，將來也難說。」