Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉華首回應跟朱敏瀚分手  自爆幾乎暈倒街頭：冇乜人知我唔舒服  冷漠反擊零關注前度

影視圈
更新時間：16:24 2026-06-25 HKT
發佈時間：16:24 2026-06-25 HKT

陳曉華（Hera）、譚俊彥、梁凱晴、林淑敏、林秀怡到將軍澳電視城，出席節目《掌握健康人生》記者會，Hera與朱敏瀚的戀情傳足多時，但日前朱敏瀚被問及感情狀況時，大方表示已回復單身一段時間，更將陳曉華「降呢」為「同事」，表明已沒聯絡。感情事成為焦點，Hera對此避而不談，同樣以「同事」稱呼對方，甩拖的她一直拉開話題，表示寄情工作。

陳曉華幾乎暈倒街頭

陳曉華與朱敏瀚的感情生活成為焦點，問到心情如何？她表示心情保持正常，最近忙於開工，拍攝新節目《重症解密》，最近工作很忙，問藉工作麻醉情傷？她指有工作就做，現在專注工作。至於感情生活？她指與「同事」感情好好，「現在生活休息為主，自己都30多歲了，身體會有毛病，所以有時間都會休息。年初發生了大件事，突然在街上暈低，可能是低血壓，事後做檢查說沒事，所以都注重身體，會照顧好自己，不會再因為自己年輕，留返時間休息。（跌倒受傷？）無，我意識到自己暈時，就先坐低了。」

相關閱讀：朱敏瀚與陳曉華分手 自爆單身一段時間關係降級做同事 明言私下零聯絡：成件事係正面

陳曉華：冇睇佢新聞

談到身體沒大礙，心情又如何？她指自己是開心仔，現在自己一個人享受休息時間，問現在一個人沒人照顧？她指自己一個人可以好好休息，會自己照顧自己。問是否已與「同事」沒聯絡？她指：「我和很多人都冇乜聯絡，冇乜人知我唔舒服。」朱敏瀚近日數度回應單身一事，表示已分手一段時間，但未透露分手原因，問陳曉華可有留意？她說：「冇睇！（唔睇點夾口供？）我最近少用電話，只有經理人、父母可以找到我，我電話勿擾模式，等我可以專心休息。（冇人照顧你？）工作會照顧我。」問到再暈低如何通知身邊人？她稱有用智能電話，會自己動聯絡閨蜜。對於與朱敏瀚的感情事，陳曉華都避而不談，問到可有「被分手」的想法？她稱：「冇諗咁多，工作最緊要。」她又指最近很苦惱，因未試過為節目做主持所以頻頻NG，很怕阻大家收工，要很努力才跟上大家的節奏。

相關閱讀：朱敏瀚同陳曉華分手撻着戴祖儀？ 誤傷對方一部位女方驚難補救 男方拍心口：我一定負責

最Hit
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
01:21
深水埗鱷魚｜附近單位再檢最少30隻爬蟲動物 包括蛇及蜥蜴 35歲女子被捕
突發
4小時前
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
東鐵綫頭等遇大媽高談闊論 乘客難忍噪音出絕招「全世界靜晒」 網民：大快人心！
生活百科
2026-06-24 15:33 HKT
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
陳敏兒安息禮｜笑容慈祥遺照曝光 陳敏兒穿畢業袍象徵人生畢業 兒子廖文信、廖文哲永念親恩
影視圈
4小時前
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
返六休一儲24萬 一秒被呃清光！24歲女失畢生積蓄絕望發文：「感嘆自己嘅愚蠢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-24 10:43 HKT
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
港青赴台打工慘變詐騙犯！坐監2年淪無證「人球」 燒盡家人老本崩潰：「每日諗緊點生存」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
公屋世襲制？公屋戶勸子女欲繼承父母單位「要及早人生規劃」惹議 網民指需符合1條件 附房署指引
生活百科
5小時前
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
將軍澳街坊轉戰落馬洲應急醫院 公院輪候照MRI變相提早近1年半 激讚服務 附極重要繳費貼士免白行｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
陳敏兒安息禮｜周潤發夫婦劉德華送花圈致哀  蔡少芬張晉：敏兒姐天家再聚
影視圈
4小時前
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
陳敏兒安息禮丨圈中人抵達教堂 蔡少芬張晉獻唱聖詩 鄧萃雯、胡楓、杜琪峯伉儷致意
影視圈
2小時前
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
劉嘉玲被傳30年前遭鄭裕玲掌摑？二人齊揭真相 首爆被Do姐教訓內情：覺得好羞恥
影視圈
8小時前