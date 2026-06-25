陳曉華首回應跟朱敏瀚分手  自爆幾乎暈倒街頭：冇乜人知我唔舒服  冷漠反擊零關注前度

陳曉華（Hera）、譚俊彥、梁凱晴、林淑敏、林秀怡到將軍澳電視城，出席節目《掌握健康人生》記者會，Hera與朱敏瀚的戀情傳足多時，但日前朱敏瀚被問及感情狀況時，大方表示已回復單身一段時間，更將陳曉華「降呢」為「同事」，表明已沒聯絡。感情事成為焦點，Hera對此避而不談，同樣以「同事」稱呼對方，甩拖的她一直拉開話題，表示寄情工作。

陳曉華幾乎暈倒街頭

陳曉華與朱敏瀚的感情生活成為焦點，問到心情如何？她表示心情保持正常，最近忙於開工，拍攝新節目《重症解密》，最近工作很忙，問藉工作麻醉情傷？她指有工作就做，現在專注工作。至於感情生活？她指與「同事」感情好好，「現在生活休息為主，自己都30多歲了，身體會有毛病，所以有時間都會休息。年初發生了大件事，突然在街上暈低，可能是低血壓，事後做檢查說沒事，所以都注重身體，會照顧好自己，不會再因為自己年輕，留返時間休息。（跌倒受傷？）無，我意識到自己暈時，就先坐低了。」

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陳曉華：冇睇佢新聞

談到身體沒大礙，心情又如何？她指自己是開心仔，現在自己一個人享受休息時間，問現在一個人沒人照顧？她指自己一個人可以好好休息，會自己照顧自己。問是否已與「同事」沒聯絡？她指：「我和很多人都冇乜聯絡，冇乜人知我唔舒服。」朱敏瀚近日數度回應單身一事，表示已分手一段時間，但未透露分手原因，問陳曉華可有留意？她說：「冇睇！（唔睇點夾口供？）我最近少用電話，只有經理人、父母可以找到我，我電話勿擾模式，等我可以專心休息。（冇人照顧你？）工作會照顧我。」問到再暈低如何通知身邊人？她稱有用智能電話，會自己動聯絡閨蜜。對於與朱敏瀚的感情事，陳曉華都避而不談，問到可有「被分手」的想法？她稱：「冇諗咁多，工作最緊要。」她又指最近很苦惱，因未試過為節目做主持所以頻頻NG，很怕阻大家收工，要很努力才跟上大家的節奏。

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