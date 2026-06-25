鍾慧冰爆初認識伍詠薇誤當「伴唱公關」 揭已故翁江培「多女友」因一理由娶伍姑娘

由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室》，自播出以來邀請不少圈中人亮相，成功製造不少話題。日前一集節目請來鍾慧冰與其女兒林靜莉做嘉賓。鍾慧冰在節目中大爆當年與伍詠薇相識的經過，牽扯出伍詠薇已故首任丈夫翁江培的一段往事。

鍾慧冰爆伍詠薇首位丈夫桃花旺

鍾慧冰在節目中坦言自己與伍詠薇淵源甚深，當年因認識伍詠薇的首任老公著名會計師翁江培。鍾慧冰提到大約在 1988年至1989年期間，曾與翁江培等9個人合資在尖東搞生意，在該區開設第一間卡拉OK。

當年是股東之一的鍾慧冰，形容生意夥伴翁江培是一位「有錢佬」，更笑言翁江培當年桃花極旺：「佢老公好多女㗎！嘩，識親都唔同。」直到有一次，翁江培帶一位年輕漂亮的女孩到卡拉OK，此人正是伍詠薇。

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伍詠薇走出喪夫陰霾：

鍾慧冰貪得意投資卡拉OK

鍾慧冰憶述當年與伍詠薇的相識經過，直言發生誤會：「（翁江培）好鍾意叫啲女去選美，有一日帶咗個好細個嘅女仔，我諗18、9歲，（喺度）唱歌，嗰時她興陪唱，我以為佢（伍詠薇）嚟（陪唱）應徵。」結果旁人提醒鍾慧冰：「呢個翁生條女嚟㗎！」伍詠薇聞言拍手哈哈大笑。伍詠薇透露當年仍未選美，在男友翁江培鼓勵下，報名參加《1989年的亞洲小姐競選》，雖然無緣三甲，但最終獲得「最上鏡小姐」名銜。

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鍾慧冰之後在IG分享合照，留言表示與伍詠薇認識逾30年：「我第一次見她是在尖東的一個卡拉OK內。正是黃昏時份，店仍未正式營業，她在房間唱著歌，唱得很好，我以為她是來應徵做伴唱公關的，後來才知她是翁江培的最新女朋友。」鍾慧冰當年獲翁江培邀請，與李道洪純粹貪得意，成為卡拉OK的小股東。

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伍詠薇忘年戀修成正果

鍾慧冰見證伍詠薇從翁江培女友，到參選亞姐，再成為翁太的過程：「記得翁生婚前在我們一群股東追問婚事時，曾經誠懇地說過：『結過咁多次，離過咁多次，你估好好玩？但這次我最有信心，因為這個女仔好好！』我不知道伍姑娘是否知道亡夫曾經在人前這樣稱讚她，我覺得有責任告訴她！」

伍詠薇再婚嫁練海棠

翁江培不僅是赫赫有名的會計師及高級合夥人，亦是伍詠薇人生中的伯樂，二人雖然年差30載，但無阻發展「忘年戀」。當年只有21歲的伍詠薇，與翁江培拍拖逾一年，在1990年結婚，成為翁江培第4任太太。但伍詠薇新婚僅13天，翁江培陪她到深圳登台時，因心臟病發猝逝。伍詠薇當年因被追問是否收1.7億元遺產，加上喪夫打擊，一度精神崩潰，半年沒工作，終日到酒吧買醉。伍詠薇在黎姿撮合下，結識廣告界名人練海棠，二人於1999年在加拿大註冊結婚。

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鍾慧冰曾患惡疾遇婚變打擊：