飛常日誌II丨馬國明否認湯洛雯為生B停工 劉穎鏇銅鑼灣街頭上演熱辣辣制服誘惑

馬國明、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、郭柏妍與鍾柔美到銅鑼灣街頭為周五大結局的《飛常日誌II》宣傳，眾人在酷熱天氣下以航空制服亮相、大玩食軟糖遊戲，周嘉洛被抽中與劇中女神食糖、到劉穎鏇抽中與朱敏瀚食時，他更拎出剪刀剪糖，最後兩男食糖，狀甚「Hehe」。演員又跟紙版公仔擺甫士，並宣布劇集以21.2點，列年度首周最高收視劇集，並大派紀念品給街坊。

劉穎鏇封為最想娶女藝人

馬明、劉穎鏇與周嘉洛受訪，周嘉洛談到與劉穎鏇食軟糖，他指大家都是演員不會尷尬，劉穎鏇以逆天長腿與靚樣搶鏡，成為觀眾最想娶女藝人，兩位男士即起哄，指劇中劉穎鏇只有8成靚，馬明笑言：「影得她太靚，觀眾就可能留意不到她的演技！」劉穎鏇指拍第一輯後，一直想續集可以演機師，今日終於換上機師造型，笑言不介意下輯再換崗位。

劉穎鏇逆天長腿成焦點

提到她換上機師裝同樣長腿，她笑言不知道劇中用了這麼多她的鏡頭，知道上輯空姐反應好，預計行政裝也好看，想不到觀眾同樣喜歡，她表示參選港姐時量過腿長，但忘了，馬明即笑言：「就好似富豪就唔知自己有幾多身家！（你幾多身家？）我知，用幾多有數計！」

馬國明否認湯洛雯養尊處優準備生B

馬明早前與蕭正楠及曹永廉到美國登台，他指曹永廉意外失聲，因此獨唱部分他與阿蕭都有陪唱，是塞翁失馬，因觀眾沒叫「回水」，更與他們一起大合唱，笑言玩得好開心，因兄弟都歌手出身，因此他自己反而不怕瘀，沒有壓力，開心可以跟他們搵外快，問錄歌準備進軍樂壇？馬明笑言沒進軍，自己只是Part-time。至於太太湯洛雯久未露面，問養尊處優生B？馬明澄清沒有，只是最近沒喜歡的拍攝工作，便過她喜歡的生活。



