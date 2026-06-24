Jessica蔡明思送大女入院一原因全身僵硬倒地 兩女輪流發燒 曾惹「生仔要考牌」爭議

前女子組合Super Girls成員蔡明思（Jessica）結婚踏入第7年，與台灣老公陳冠廷（Steven）育有兩女Sersi及Maci，蔡明思不時在社交平台分享家庭生活，但蔡明思曾因湊女方法，被網民批評「生仔要考牌」。近日蔡明思在IG限時動態透露大女因病入院，期間更發生意外，令她為救女而受傷，情況驚險。

蔡明思大女Sersi高燒達39度

蔡明思前日（22日）在IG限時動態透露，大女Sersi因半夜突然發高燒至39度，並引發抽筋，情況緊急，需即時送院。蔡明思憶述Sersi曾在1歲半時，曾出現高燒而抽筋的問題，所以每次見到女兒抽筋反白眼、身體僵硬，都感到心慌，但已有一定經驗。

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但蔡明思今次送Sersi到醫院的過程，卻發生意外。蔡明思表示：「我帶個囡去醫院，之後排排下門診佢就抽筋，因為我太緊張抱起佢衝去急症室，身體可能血液未上到啲四肢，突然全身發唔到力，跑咗四五下，突然間全身僵硬仆咗落地下」。蔡明思為保護女兒，導致膝蓋擦傷流血，她形容當時：「喺醫院上演咗一場極度DRAMA嘅母為救女仆倒嘅戲」，幸好蔡明思只是皮外傷，並無大礙。

蔡明思兩個女輪流發燒

經過治療後，蔡明思指今次因為身在醫院，所以大女抽筋時，護士即帶去急症室並提供藥物，之後直接入院順利控制病情，大女Sersi目前已經出院。但蔡明思坦言擔憂未結束：「已出院，然後返到屋企發現呀妹38.9度燒」，讓蔡明思在IG崩潰大喊：「WHYYYYYY？！」

蔡明思湊女方式被網民狠批

蔡明思過往過往曾因湊女方式引起爭議，試過大女Sersi出現低燒，快測驗出感染RSV，仍堅持全家飛到新加坡出席宴會，被網民怒斥行為自私。日前蔡明思上傳一段影片，片中見到Sersi將綠色彩繪顏料塗滿全臉，更意圖為妹妹Maci「化妝」，其後見到Sersi因臉上的顏料難以清洗，一度爆喊，蔡明思卻在片中笑女兒是「Zombie」（喪屍）。

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