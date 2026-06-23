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非份之罪丨陳煒被盧宛茵當眾公審 遭導演為難「剝花生」唔幫口 急解圍自嘲做細唔敢出聲

影視圈
更新時間：20:45 2026-06-23 HKT
發佈時間：20:45 2026-06-23 HKT

陳煒、盧宛茵、吳啟華、朱敏瀚、游嘉欣、江欣燕、吳偉豪等宣傳新劇《非份之罪》，現場播出預告、吳啟華怒摑戴祖儀、盧宛茵狂摑扮屍體的李家鼎。

盧宛茵忍笑狂摑李家鼎冇被「問候」

陳煒與盧宛茵在其中一單元中演婆媳，二人針鋒相對，陳煒指有摑盧宛茵及推倒她，問可有被摑受傷？盧宛茵笑言沒有，習慣了摑人和被摑，又笑言最辛苦是摑李家鼎，「我都忍得辛苦，我一摑他便郁一郁，以為他好定，令我差一點笑出來。（事後被鼎爺粗口問候？）冇，劇本咁寫，他也叫我打。」

盧宛茵遭導演當面鬧「戲屎」

身為老戲骨的盧宛茵被指拍《非份之罪》時，被導演不尊重為難當面鬧「戲屎」，問到拍攝時是否曾發生不開心事？盧宛茵歎：「俱往矣！」坦言當時有不開心，問監製王心慰可有出面？她指王心慰有介入安慰，也叫她把劇拍完。

陳煒被指袖手旁觀

有指陳煒不幫腔？盧宛茵笑言：「她剝花生！萬里望呀！」陳煒即解圍指，做小的不敢出聲，盧宛茵笑言會被鬧是因為自己愛亂講話，又澄清與陳煒很老友，「她有我wtsapp，端午節都會互相問候。」

盧宛茵見證李家鼎與施明拍拖

陳煒指與盧宛茵及李家鼎合作獲益良多，笑指他很適合大地主的角色。至於盧宛茵指與李家鼎早於70年代相識，當時他與施明拍拖仍未結婚，問可會關心一下鼎爺近況？她指：「唔好阻他拍Youtube，等他忙多一排先。」
 

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