TVB上位小花何泳芍越南大解放 火辣泳裝晒零贅肉古銅肌 獲網民激讚自信就是美

2018年落選港姐何泳芍（Honey），向來以一身健康性感的小麥色肌膚，以及健美身材，在眾多女星中脫穎而出。何泳芍近年備受TVB力捧，因節目《學是學非》、《3日2夜》人氣急升後，更獲安排參與不少劇集。何泳芍近日到外地旅行，大晒好身材。

何泳芍邀網民共舞

何泳芍作為一名潛水教練，以及運動愛好者，從不吝嗇在社交平台分享其美好身材。近日何泳芍趁著炎夏初到，便在IG上發布在越南峴港旅行的火辣照片，向粉絲大派福利，獲得網民一致激讚。何泳芍在帖文中寫下：「Let's dance？」

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從相中所見，何泳芍身處充滿熱帶風情的海邊餐廳，身穿一套設計獨特的兩件式泳裝，大膽的剪裁和金屬環扣的點綴，完美突顯出何泳芍零贅肉的纖腰，以及結實的腹部線條。在夜色映襯下，何泳芍的招牌古銅色肌膚，顯得更加誘人，配上燦爛的笑容，散發出自信又健康的性感魅力。

何泳芍獲讚自信就是美

何泳芍的照片一出，即吸引大批網民點讚，又留言：「So hot la」、「好正」、「謝謝款待」、「咁辣得唔得㗎」、「自信就是美」，也有網民留下心心、火焰的表情符號。同時有網民以「世界波」來形容何泳芍的完美身材，但亦有網民不滿何泳芍的照片：「得一張」，似乎想要求何泳芍加碼。

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