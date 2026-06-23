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蝦頭舊愛邵子風直播被狂毆 遭光頭男連環揮拳打爆鼻血如泉湧

影視圈
更新時間：17:04 2026-06-23 HKT
發佈時間：17:04 2026-06-23 HKT

「蝦頭」楊詩敏前男友、YouTuber邵子風被人打傷。今日（23日）邵子風在餐廳內進行網上直播期間，突然被一名光頭男狂打，當時邵子風未有熄機，直播畫面至少向面部揮了五拳，鏡頭一轉邵子風已經血流滿面，狀甚恐怖。

邵子風倒地後面及鼻部血如泉湧

邵子風被打影片在YouTube頻道「最快新聞」流出，片中所見，邵子風曾警告對方「唔好掂呀嗱！千祈唔好掂呀！」但光頭男未有理會，多次咆吼地質問邵：「嚇X我老婆呀？」並揮拳，邵子風倒地後面及鼻部血如泉湧，但光頭男未有停手，繼續揮拳狂打。

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邵子風清醒送院治理

有人見狀上前勸開光頭漢，同時把二人拉到一邊坐低。其後，邵男又向另一名女子拍攝，該女子即指出「我唔同意被影」，同時以手機反拍邵男。其後YouTube頻道「最快新聞」再上載一段短片，片中邵子風說：「咁都得嘅！個鼻打到腫晒喇！」畫面外有人向邵子風詢問，對方是否用拳頭施襲、有沒有武器，邵回應：「拳頭呀，唔見武器呀。佢單車衝入嚟，丟低咗架單車。」不過車上傳出有人叫邵子風不要拍攝，邵子風表示知後，短片結束。

 

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