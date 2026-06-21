《造星 VI》季軍范卓賢時隔2年再出新歌 自爆駐場辛酸史：俾人噴煙都幾唔舒服

26歲《全民造星VI》季軍范卓賢（Jacky）原來參賽前已做過獨立歌手，2024年曾推出出道作《Crush On U》。今年他終於再有機會出新歌，而且一出更半年出了三首之多，成功再實踐歌手路，不過這條路確實不易行，訪問時他更自爆參賽前的駐場辛酸史！文：娛樂組、攝影 : 林賓尼

Jacky最大挑戰是維持生計

Jacky直言未參加比賽前，做歌手最大挑戰是維持生計：「一邊用音樂搵錢，一邊用音樂燒錢，條線好難攞。」讀音樂出身的他以往全靠碌友情卡，搵舊同學幫手，「講心唔講金」慳下不少成本。原來Jacky 參加《造星VI》全因朋友一句話：「佢話玩《造星》會令你之後條路易行好多，你一定要參加！」他坦言當初猶豫參賽是因為自己早已入行，怕被指責「爭位」，但最終憑這句話決心「去馬」！Jacky自認是個「超級大喊包」：「睇節目都知我好易喊，隊員離開又喊、感動又喊！」他說喊只是情緒出口，並非負面的事情，即使男生亦不要怕尷尬，想喊就去喊，不要吝嗇；他更自爆睇卡通《Keroro》都會喊，自認是「高敏人士」！

Jacky酒吧駐唱有不少辛酸

Jacky曾在酒吧駐唱，他說背後原來有不少辛酸！試過駐唱時被食煙客人埋身噴煙：「佢哋會話：『你唱得幾好喎，繼續唱咩歌咩歌啦』，嗰啲位都會唔舒服。」不過也有難忘感動位，有次在太子一間酒吧，客人點唱《酩酊天使》，唱了幾句客人已淚崩落淚，相信對方正在經歷一些事情，他即席再送上一首《繼續繼續》為對方打氣：「嗰次係首次覺得自己歌聲可以感動到人，又感動到自己！」

Jacky冇資格爭新人獎

Jacky簽約MakerVille後工作排到密密麻麻，他直言感恩：「花姐問我會唔會唱得太多，我係好開心，人生冇幾多樣嘢可以令我keep住唔厭！」對於獎項他就佛系表示：「我已經冇資格爭新人獎，反而着眼fans嘅肯定。」他透露2026年目標出四首歌，現在已完成大半，希望挑戰不同風格的作品及工作。