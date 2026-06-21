張崇德反擊博流量暗諷：關我咩事 否認係谷婭溦口中某位「大師」

張崇德早前拍片評論《中年好聲音4》惹來是非，之後《中4》評審之一的谷婭溦曾在社交平台不點名批評某位「大師」藉她博取流量，令網民猜測其所指對象為張崇德。

張崇德不希望事件再發酵

張崇德今日（21日）與兒子張日希到灣仔出席父親節活動時，他表示事件已經完結了很久：「我自己唔係好理，都有出聲明，唔想件事再發酵，但如果你睇，我而家繼續做緊，啲點擊率好高，大家就會知道佢講嘅係咪我呢？如果係講我就冇理由，因為我而家做緊嘅集數佢已經冇做。」提到谷婭溦隨後暫別《中4》評審工作，張崇德笑言自己沒那麼大能力影響電視台：「佢自己post出嚟嘅嘢，如果係嘅話都係佢自己引發，關我咩事？我好無奈。」至於《中4》是否有心水參賽者？他坦言有，但之後也有失手，又會覺得有些人其後的表現更好，他認為賽期因長達九個月時間，有些人會因為不同因素而迷失，希望各參賽者能夠找到自己不好的地方去改進，又透露有參賽者看完他網上的影片後私訊多謝他的意見。

張崇德滿意囝囝工作表現

提到父親節，崇德透露已跟家人一起食飯慶祝，指近2年也會以part-time形式叫兒子幫手做助手拍片兼影相，他坦言對兒子工作表現非常滿意，又表示兒子現正修讀與媒體有關的課程，不過他指兒子沒有興趣入行，自己也開心，因為做幕前很辛苦，問到兒子將來是否有機會向導演或攝影師方面發展？他表示有可能，自己下月去馬來西亞工作亦會帶他一起去，令他接觸更多不同地方的人。

