性感女神符鈺晶近照流出 閃嫁才女林燕妮胞弟遭背叛 瀟灑離婚再嫁武術冠軍風韻猶存

TVB藝員訓練班每年培訓了不少明日之星，當中以第10期和第11期的訓練班最為厲害，因為盛產了不少天皇巨星，其中包括有劉德華、梁家輝、徐錦江、戚美珍、符鈺晶、吳家麗、梁朝偉、周星馳、歐陽震華、吳鎮宇等等。他們有部份仍在娛樂圈發展，但亦有人退出五光十色的地方，回歸平靜。

符鈺晶早已到美國展開了全新的人生

曾經在90年代以性感形象示人的前無綫及亞視藝人符鈺晶（Bonnie Fu），早年曾與林燕妮胞弟林振剛結婚並育有一女，可惜婚姻只維持數年便結束。其後轉投亞視，於90年代初期開始活躍於電影界，期間亦曾與導演陳志舜交往，但始終未能開花結果，已經徹底淡出娛樂圈的符鈺晶近日有新相流出，原來她早年已經到美國展開了全新的人生。

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符鈺晶曾閃嫁才女林燕妮胞弟林振剛

符鈺晶於1981年考入TVB藝員訓練班，畢業後備受公司力捧。除了擔任《歡樂今宵》的歡樂小姐及《體育世界》記者外，更憑著甜美樣貌被委任為娛樂資訊節目《K-100》的主持，廣受觀眾喜愛。隨後她參演了由劉德華主演的劇集《奔向太陽》以及《豹子膽》，演藝事業穩步上揚。不過符鈺晶在事業發展期選擇了愛情，在1983年閃嫁才女林燕妮的胞弟林振剛並主動向TVB提出解約，專心在家相夫教女。可惜好景不常，到了1989年，傳出男方有婚外情，經常被目擊與其他女性態度親密。面對婚姻觸礁，當時年僅26歲的符鈺晶展現出極高的情商與理智，她曾霸氣表示：「如果老公找到一個比我更好的伴侶，我會恭喜他；但如果第三者比自己差，我就會覺得好驕傲，也會恭喜自己。」兩人最終以離婚收場。恢復單身的符鈺晶於1989年復出轉投亞洲電視，拍攝了《愛情蝙蝠俠》、《仙鶴神針》等劇集，並主持深夜節目《活色生香》。

符鈺晶與Andrew Ho婚後淡出娛樂圈

符鈺晶在1993年有人生的第二次轉機，她在內地拍戲時，邂逅了曾連續六次獲得美國全國武術冠軍的武術指導Andrew Ho，符鈺晶婚後淡出娛樂圈，曾轉行從事保險業，其後跟隨丈夫移民美國。2010年兩夫婦在當地開設了武術學院，致力宣揚中國武術與文化。符鈺晶目前擔任學院的總監，主力負責營運管理，真正實現了她年輕時「想做一個女強人」的夢想。女兒Jane Ho盡得父母真傳，除了遺傳媽媽的美貌，更在美國贏得無數武術冠軍，更成為學院的總教練，並曾於舞台劇中飾演花木蘭，集武術與演藝才華於一身，近日網上流傳出符鈺晶的近照，今年4月兩母女為爸爸慶祝60歲生日，女兒Jane曾留言：「祝世界上最好的爸爸生日快樂，願您健康平安，幸福美滿，並擁有更多像今天這樣幸福快樂的歲月。爸爸，我愛您。 何師傅的60歲驚喜派對真是太棒了， 感謝所有為此付出努力的人~ 人生苦短，你永遠無法預知未來，但有一件事是肯定的，上帝賜給我們生命中最美好的人。我們永遠愛您，並將珍惜與您共度的每一刻。」照片中的符鈺晶身穿一身中國服，樣貌都保養得極佳，風韻猶存，不少網民看後紛紛大讚她「凍齡有術」、「增添了成熟女人味」。

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符鈺晶《俠盜高飛》光芒蓋過柏安妮

符鈺晶除了電視圈，她在影壇的發展更為亮眼。從1989年至1995年間，她共接拍了18部電影。真正讓符鈺晶攀上事業高峰的，是她90年代轉戰電影圈後的表現，她特別擅長演繹敢愛敢恨、充滿成熟韻味的角色。1991年《人鬼神》中靈動的善良女鬼素文，以及《聊齋驚艷》中嫵媚的紅袖，都讓觀眾眼前一亮。當中最為人津津樂道的，絕對是1992年在電影《俠盜高飛》中飾演作風凶狠、強悍的「流鶯」。戲中她在車廂內誘惑周潤發的一幕極為搶鏡，光芒甚至蓋過了同劇的另一女星柏安妮。此外，她在《賭神2》中客串飾演徐錦江的「長舌婦」老婆，同樣令人印象深刻。在退出幕前到遠赴美國辦學之間，符鈺晶其實也曾在香港嘗試過其他行業的發展 。符鈺晶淡出後曾於曾任職保險經紀，並且憑藉著昔日的人脈與交際手腕，在保險界取得過不錯的成績。

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