馬國明孖蕭正楠開騷自嘲好平又抵用 父親節被追問生B計劃：有我會公布 劉穎鏇挑戰10國語言有難度

馬國明、劉穎鏇、郭柏妍、朱敏瀚及戴祖儀等今日（21 日）到中環碼頭出席《飛常日誌II》宣傳活動，眾人在街上玩Busking，適逢今日是父親節，鍾柔美就唱出陳奕迅的《單車》祝所有爸爸父親節快樂，而「魔音」郭柏妍就領唱生日歌及送上生日蛋糕，為昨日（20日）28歲生日的吳偉豪慶祝。

馬國明沒有不捨

馬國明與劉穎鏇受訪時，對於劇集只剩一星期播映時間，馬明坦言沒有不捨，最重要是觀眾反應好，更笑言完結才可以有第三輯，而自己也歡迎再拍續集，但就要問監製，劉穎鏇則謂其實機場還有好多故事可以拍，又認為這樣很好，令觀眾可以睇到很多不同的小知識，例如着太多件褸不能上機，令觀眾有得着，問到再拍，她是否要講10國語言？她笑指比較難，但也希望挑戰其他語言，兩人又笑指拍完此劇後認識了很多在機場工作的人和休息地點，讓他們去機場時也會幫到手。

馬國明、曹永廉和蕭正楠會推出新歌

馬明最近不停與曹永廉和蕭正楠到不同地方開騷，他指7月將會去惠州，然後再去馬來西亞及江門，問到是否搵好多？他否認，又表示他們很平很抵用，笑指想不到自己會走音樂路線，至於曹永廉和蕭正楠是否有迫他學唱他們的歌？馬明表示有，也因最近不用拍劇所以自己在努力練習，覺得能跟一班朋友周圍走幾好玩，問到他走了老婆湯洛雯點算？他表示自己不是走得很長時間，又謂老婆有時也會跟自己一起飛：「睇位置，有啲位幾辛苦佢就唔會跟，例如我哋之前去美國，三日我哋就走，綵排完第二日唱完第三日我哋就走，來回都30幾個鐘機，咁辛苦我就唔叫佢去。」馬明又指入行後未試過像歌手這樣的生活，透露稍後三人會推出新歌，希望大家拭目以待，至於是否有組合名？馬明就表示沒有，要問蕭正楠，因為他想法比較多，他又指歌手和演員生活各有各好玩，但自己喜歡演戲，做歌手是賺快錢，雖然做演員比較辛苦，但遇到好玩角色就會很享受，又謂自己不是專業歌手，所以不會自薦唱劇集歌。提到今日是父親節，問馬明何時成為真正的父親？他說：「未有，有我會公布，但我屋企有貓仔同貓女，都算係父親。」

郭柏妍多謝獲朱仔提點

另外，郭柏妍在劇中與朱敏瀚有師徒關係，她指兩人無論在戲內或戲外都建立信任，也多謝朱仔經常提點，提到兩人有場運送藥物戲，郭柏妍的表現被觀眾大讚，她坦言平日也會看留言，但很多時都是越看越負面，但今次得到觀眾稱讚所以十分開心，也增加了自信。