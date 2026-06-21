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父親節丨方力申晒萌爆女兒爬行片 Isla面珠墩脹卜卜超治癒：最珍貴嘅Perfect Moment

影視圈
更新時間：17:00 2026-06-21 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-21 HKT

今日6月21日是父親節，方力申（Alex）去年情人節與宣布與圈外女友葉萱（Maple）結婚後，同年底女兒方愛嘉（Isla）出世方力申正式升格為人父。成為「寵女狂魔」的方力申，當然為他人生第一個正式以爸爸身份度過的父親節感到興奮。

方力申與屋企人相處是Perfect Moment

今日方力申在IG貼上一段女兒的短片並說：「每日返到屋企睇住佢開始學爬、學轉身，令我更加感受到，同屋企人一齊嘅每一刻，就係我最珍貴嘅 Perfect Moment。」方力申坦言：「作為爸爸，我想貪心啲，將呢份幸福傳承落去。」他宣佈將於今年11月挑戰35公里橫渡港澳慈善游，以汗水為基層兒童籌款。

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方力申Isla努力學爬行和轉身

方力申今日在IG貼上一段女兒的短片，影片的前半部分，看到多張方力申溫柔地抱著女兒Isla是的相片，令人感受滿滿的父女溫馨時光，接着看到Isla努力學爬行和轉身的模樣，望着鏡頭甜笑，方力申深情地表示：「每一刻都係我最珍貴嘅Perfect Moment（完美時刻）。」字裡行間流露出初為人父的巨大喜悅和滿足。然而，影片畫風一轉，呈現出香港部分基層兒童在狹窄環境中生活的畫面，方力申感性地指出：「但社會上仲有好多小朋友，連基本運動資源都冇。」

方力申為下一代「再次跳入海」

這份感觸，化為他再次挑戰大海的動力，方力申宣布將於今年11月19日，再度挑戰橫渡港澳，泳程長達35公里。方力申強調這次挑戰「不為紀錄，只為下一代」：「佢哋每一個都值得擁有Perfect Moment，作為爸爸，我想貪心啲，將呢份幸福傳承落去，所以 11 月 19 日，我決定再次跳入海，挑戰 35 公里橫渡港澳慈善游。今次嘅主要受惠機構係凝動香港體育基金，希望藉住不同嘅善款幫到更多基層青少年，令佢哋可以透過體育成就更好嘅自己。」

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