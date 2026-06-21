陳啟泰飽受白蝕困擾16年 重新出發有內地電影邀約 憶廖啟智陳敏兒昔日溫馨接送深感惋惜

陳啟泰今日（21日）出席一個與白蝕有關的展覽活動，其中一幅展出的作品正是他親自創作的酒精墨水流動藝術畫作。原來他早於2010年已受白蝕困擾，雙臂上曾出現10至20塊明顯白斑，一開始也覺得問題不大，但後來生到上額頭就有點怕，於是試了很多偏方都不能完全康復也唯有接受，幾個月前有藥廠邀請做代言，他看過有治療實證，但他直言還未試藥，因為要先見醫生，「我之前抑鬱剛好番無耐，如果試新藥可能會瞓唔著，怕有影響，所以要看完醫生再決定，現在瞓得好好，多得太太和宗教的支持。（講出來需要勇氣？）都不是，其實不會痛又不會傳染，只不過我幾鍾意曬太陽和著短袖衫，現在已很少曬。（怕其他人異樣的目光？）尚可以的，我的情況不是太嚴重，而且朋友都知道很多年。」

陳啟泰曾暴肥至215磅

談到他曾以「飲尿療法」抗抑鬱，陳啟泰不欲多談，只謂曾在不少訪問中都有提及，大家可以再看，又說現在在工作上重新出發，笑指患病期間增磅至215磅，日前上磅已減至175磅，足足減了40磅，是一個里程碑，希望能繼續保持下去，又感恩現時工作不斷，稍後亦會嘗試未做過的事，但現在未能透露，問他休息了一段時間，現時的工作量可會令他吃不消？他說：「不會，現在主要是主持工作，最重要有足夠的睡眠時間，也有內地電影邀約，但未開始傾，如果只拍幾日都可以考慮，時間太長就需要再想想。」另外，吳文忻和陳敏兒相繼離世，陳啟泰表示婉惜，稱與吳文忻不熟，與陳敏兒和廖啟智則在TVB合作過，他憶述當年自己未有車，廖啟智夫妻在收工後揸車送他回家，仍記得廖啟智當時是揸Benz，心想原來做演員的收入可如此豐厚，自己也要發奮努力，並謂廖啟智和陳敏兒都是非常親切的人，雖感惋惜但也安慰，因他們終於能夠再聚。