Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳啟泰飽受白蝕困擾16年 重新出發有內地電影邀約 憶廖啟智陳敏兒昔日溫馨接送深感惋惜

影視圈
更新時間：16:15 2026-06-21 HKT
發佈時間：16:15 2026-06-21 HKT

陳啟泰今日（21日）出席一個與白蝕有關的展覽活動，其中一幅展出的作品正是他親自創作的酒精墨水流動藝術畫作。原來他早於2010年已受白蝕困擾，雙臂上曾出現10至20塊明顯白斑，一開始也覺得問題不大，但後來生到上額頭就有點怕，於是試了很多偏方都不能完全康復也唯有接受，幾個月前有藥廠邀請做代言，他看過有治療實證，但他直言還未試藥，因為要先見醫生，「我之前抑鬱剛好番無耐，如果試新藥可能會瞓唔著，怕有影響，所以要看完醫生再決定，現在瞓得好好，多得太太和宗教的支持。（講出來需要勇氣？）都不是，其實不會痛又不會傳染，只不過我幾鍾意曬太陽和著短袖衫，現在已很少曬。（怕其他人異樣的目光？）尚可以的，我的情況不是太嚴重，而且朋友都知道很多年。」

陳啟泰曾暴肥至215磅

談到他曾以「飲尿療法」抗抑鬱，陳啟泰不欲多談，只謂曾在不少訪問中都有提及，大家可以再看，又說現在在工作上重新出發，笑指患病期間增磅至215磅，日前上磅已減至175磅，足足減了40磅，是一個里程碑，希望能繼續保持下去，又感恩現時工作不斷，稍後亦會嘗試未做過的事，但現在未能透露，問他休息了一段時間，現時的工作量可會令他吃不消？他說：「不會，現在主要是主持工作，最重要有足夠的睡眠時間，也有內地電影邀約，但未開始傾，如果只拍幾日都可以考慮，時間太長就需要再想想。」另外，吳文忻和陳敏兒相繼離世，陳啟泰表示婉惜，稱與吳文忻不熟，與陳敏兒和廖啟智則在TVB合作過，他憶述當年自己未有車，廖啟智夫妻在收工後揸車送他回家，仍記得廖啟智當時是揸Benz，心想原來做演員的收入可如此豐厚，自己也要發奮努力，並謂廖啟智和陳敏兒都是非常親切的人，雖感惋惜但也安慰，因他們終於能夠再聚。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
睇中燒炭盤擬裝修自住 港女自嘲窮鬼因一理由心動 「凶宅」過來人勸世：病咗幾個月｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
元朗唐人新村路男子踩電動單車 飛墮逾1米高貨台下死亡
00:43
元朗唐人新村男子凌晨踩電動單車 飛墮逾1米高貨台死亡 早上始被發現
突發
5小時前
港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮
港人北上堅持做「現金黨」掀爭議 被嘲落後兼阻住地球轉？有人搬法例反擊...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
香港富豪19年前深圳酒店遭賊鴛鴦劫殺，女被告指控14歲時遭死者強姦。
奇案解密︱香港富豪19年前深圳遭賊鴛鴦劫殺 女被告指控14歲時遭死者強姦成動機？
奇聞趣事
10小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
2026-06-20 14:30 HKT
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-20 13:15 HKT
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
銅鑼灣人氣素食自助餐 $79起任食炸物/點心/糖水/壽司 全日3市免加一
飲食
4小時前
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
4012橙特別甜？拆解水果標籤4大玄機 這數字代表有機栽種？
食用安全
2026-06-20 17:00 HKT
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
星島申訴王｜啟德豪宅低座 男住客露台吸煙 煙灰狂彈樓下花園 釀火警危機
申訴熱話
7小時前