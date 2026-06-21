父親節丨黃翠如再晒黑圖出賣老公 蕭正楠放下偶包「超市孭仔狂舞」曝光惹爆笑

今日6月21日是父親節，不少藝人都在IG分享家庭照訴心聲，今年是蕭正楠第二年以爸爸身份慶祝父親節，向來鬼馬的黃翠如繼續以黑圖慶祝：「第二屆父親節黑圖日。對住呢個父親一年多少少，如果我冇估錯，佢嘅工作一係跳舞，一係喺超級市場做。因為佢好鍾意帶我喺超級市場跳舞，每次聽到超級市場播放音樂，都會上身。父親，如果有一日，我學識得尷尬，你好成熟啲啦。父親節快樂。愛你，哈哈上」

黃翠如晒老公的「肉酸黑圖」來慶祝

黃翠如與蕭正楠的兒子「蕭哈哈」向來都是網民甜心，「蕭哈哈」的生活影片非常吸Like，黃翠如明言：「#起碼仲有100條父子跳舞片」。去年父親節因蕭正楠飛往大馬工作而分隔兩地，結果黃翠如透過社交媒體大晒老公的「肉酸黑圖」來慶祝，當中包括蕭正楠唱歌給兒子聽、哄兒子的影片，更曝光了蕭正楠的「腳趾湊B法」，坐在梳化用腳趾搖BB床哄兒子入睡，幫老公解思鄉之苦。

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「蕭哈哈」受歡迎程度超越蕭正楠黃翠如

蕭正楠與黃翠如在2018年4月在紐西蘭秘婚，同年12月在TVB《萬千星輝頒獎典禮》上公開婚訊，並於翌年5月在峇里島補辦婚禮。婚後兩人感情甜蜜，在2025年誕下兒子「蕭哈哈」，兒子出生後，蕭正楠與黃翠如以愛兒為先，黃翠如更有一段時間減產，直到近期才復出工作。現時1歲多的「蕭哈哈」長得精靈活潑，擁有一雙圓大眼睛，目前正處於學步和牙牙學語的階段，蕭正楠與黃翠如不時在社交平台貼上「蕭哈哈」，受歡迎程度超越他們。

黃翠如未有考慮跟兒子一齊拍廣告

剛滿一歲的蕭哈哈盡得父母真傳，十分有camera face，可愛的樣貌萌化了大批網民，成為娛圈最強萌爆「星二代」，不過黃翠如未有考慮跟兒子一齊拍廣告：「其實BB參與拍攝係好辛苦，畢竟拍攝環境沙塵滾滾，亦有好多唔同聲音，對BB嚟講唔多習慣。」蕭正楠就大爆兒子有唱歌天分：「我發現佢遺傳咗我，就係佢好鍾意唱歌，可能當時佢喺媽媽肚入面經常聽我唱歌，所以潛移默化。」蕭正楠曾透露兒子已開始懂性，知道父母出門會很失落：「而家仔仔知道我哋有時走咗去開工，佢會唔開心。有幾次同翠如一齊出咗去做嘢，走嗰時冇嘢，走咗之後，我哋聽到佢突然爆喊，跟住就指住個門口，意思係『點解走咗呀』，我哋真係好好好好唔捨得呀！所以而家除咗真係必要嘅工作，盡可能都唔希望喺出面做過夜。」

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