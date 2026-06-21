Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

反斗奇兵5｜麥秋成自嘲宣傳致雞蛋仔店結業 積極搵舖東山再起 周家怡獲批今明兩年有桃花運：出年冇就咪再問

影視圈
更新時間：00:15 2026-06-21 HKT
發佈時間：00:15 2026-06-21 HKT

湯怡和老公麥秋成及女兒、周家怡、黎峻及郭思等到主題樂園出席動漫電影《反斗奇兵5》首映禮。湯怡和女兒精心打扮出席活動，反而老公麥秋成只穿上粉紅褲子，他解釋，女兒很喜歡故事中的「勞蘇」一角，但如果要打扮成這樣會「頂唔順」，因天氣實在太熱。談到麥秋成主理的雞蛋仔店早前因合約問題結業，他們表示，正在準備新店，感謝網民支持他東山再起。不過，麥秋成笑指，自己每次宣傳都會令店鋪結業，自嘲不方便宣傳，但他有信心再開雞蛋仔店，正努力尋找適合店舖位置。

周家怡不怕男仔頭嚇走男士

周家怡已連續2年帶父親出席此活動，指父親是自己的前世情人，要與他再續未了緣，問到父親是否已放棄她的感情事？她說：「不是放棄，只是沒有催。」她自爆，早前唐碧霞師傅在節目中批她今年和明年在感情方面有進展，周家怡希望明年自己可以帶另一半來，她笑言：「如果明年都沒有便不要再問我。哈哈！」又說對感情事隨緣，認為不能心急，強調自己只是佛系，不是消極，問到會否因她在演出上的形象太男仔頭才嚇走男士們？她笑言：「如果咁都鍾意我，就證明是真心鍾意我。」

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元
遊日注意｜日本下月起簽證費大加五倍 單次簽證增至730港元　
即時國際
9小時前
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
曾志偉跟紅顏知己遊佛山默契互動惹熱議  女方默默守候  相交逾10年有情有義
影視圈
10小時前
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
內地網民列中港8大生活差異 感嘆猶如「兩個不同的世界」教育風氣/婚姻觀念/交通網絡
生活百科
2026-06-19 17:59 HKT
中環人龍店珍姐 早餐嚴禁「加單」 食客質疑：想同澳牛、九記齊名  店家親揭經營苦衷
中環人龍店珍姐 早餐嚴禁「加單」 食客質疑：想同澳牛、九記齊名  店家親揭經營苦衷
飲食
9小時前
台灣中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭粉絲持刀割頸 重傷急送醫搶救 經理人公司震怒發聲
台灣中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭粉絲持刀割頸 重傷急送醫搶救 經理人公司震怒發聲
影視圈
3小時前
黑喼橫擺中間雙腳越擘越開 港鐵「越界男」幾乎大髀貼大髀 短褲女嚇壞 網民傳授防抽水反擊神招｜Juicy叮
黑喼橫擺中間雙腳越擘越開 港鐵「越界男」幾乎大髀貼大髀 短褲女嚇壞 網民傳授防抽水反擊神招｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
惡漢急Call「聽朝返寫字樓見我」 港男一頭霧水追問到底 網民驚揭科技陰謀：引你開聲偷「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
趙雅芝兒子與《繁花》演員老婆被集郵 外貌合襯堪稱金童玉女 網民嘆黃愷傑有先天缺點？
趙雅芝兒子與《繁花》演員老婆被集郵 外貌合襯堪稱金童玉女 網民嘆黃愷傑有先天缺點？
影視圈
10小時前
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
特朗普傳G7晚宴提珍珠港惹怒高市早苗 法媒：激烈爭執需其他領袖勸和
即時國際
12小時前
簡慕華深夜Po落淚照：It's not always easy 移居加拿大近月多留港 早前自爆被非禮引迴響
簡慕華深夜Po落淚照：It&#039;s not always easy 移居加拿大近月多留港 早前自爆被非禮引迴響
影視圈
7小時前