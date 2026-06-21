反斗奇兵5｜麥秋成自嘲宣傳致雞蛋仔店結業 積極搵舖東山再起 周家怡獲批今明兩年有桃花運：出年冇就咪再問

湯怡和老公麥秋成及女兒、周家怡、黎峻及郭思等到主題樂園出席動漫電影《反斗奇兵5》首映禮。湯怡和女兒精心打扮出席活動，反而老公麥秋成只穿上粉紅褲子，他解釋，女兒很喜歡故事中的「勞蘇」一角，但如果要打扮成這樣會「頂唔順」，因天氣實在太熱。談到麥秋成主理的雞蛋仔店早前因合約問題結業，他們表示，正在準備新店，感謝網民支持他東山再起。不過，麥秋成笑指，自己每次宣傳都會令店鋪結業，自嘲不方便宣傳，但他有信心再開雞蛋仔店，正努力尋找適合店舖位置。

周家怡不怕男仔頭嚇走男士

周家怡已連續2年帶父親出席此活動，指父親是自己的前世情人，要與他再續未了緣，問到父親是否已放棄她的感情事？她說：「不是放棄，只是沒有催。」她自爆，早前唐碧霞師傅在節目中批她今年和明年在感情方面有進展，周家怡希望明年自己可以帶另一半來，她笑言：「如果明年都沒有便不要再問我。哈哈！」又說對感情事隨緣，認為不能心急，強調自己只是佛系，不是消極，問到會否因她在演出上的形象太男仔頭才嚇走男士們？她笑言：「如果咁都鍾意我，就證明是真心鍾意我。」