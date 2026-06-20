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反斗奇兵5｜鍾舒漫42歲生日公開急覓另一半 列4大擇偶條件不介意挑戰戀綜

影視圈
更新時間：23:15 2026-06-20 HKT
發佈時間：23:15 2026-06-20 HKT

今日（20日）42歲正日生日的鍾舒漫（Sherman) 與妹妹鍾舒祺一起到主題樂園出席動漫電影《反斗奇兵5》首映禮。

鍾舒漫盼明年三喜臨門

Sherman表示，會在樂園內食飯慶祝，因她已吃了不少生日飯，有閨密為她下廚，之後亦陸續有來，問她今年的生日願望？她表示，希望快點有自己的屋企人、有個家，但現在還未有着落。她笑指，自己的擇偶條件是要高大、靚仔和健碩，善良則是基本。她解釋，突然想拍拖，是因為眼見父母年紀大，希望父母能見到她成家立室組織家庭，直言以前太靜從沒有努力尋找伴侶，今年決定主動些，問會否參加戀綜？她覺得會有點尷尬，但也不介意參加。

鍾舒祺直接祝家姐早日脫離單身，因自己身邊朋友都已婚，所以沒辦法介紹。工作方面，Sherman表示，明年會一次過推出自己的單曲及姊妹的合唱歌，若拍拖成功則是三喜臨門。

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