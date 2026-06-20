反斗奇兵5｜吳業坤隻身赴首映爆日籍太太缺席原因 曾在官方網留言自薦想配音 : 嘈吵角色都唔介意

吳業坤（坤哥）今日（20日）獨自到主題樂園出席動漫電影《反斗奇兵5》首映禮。他表示，一身打扮都是由客戶提供，可說是「零成本」打造角色造型，之後會檢討期待下次多花心思。他解釋，由於日籍太太濱口愛子不懂廣東話，擔心聽不明白電影粵語配音的意思，因此未有一起出席。

坤哥預告明年開騷

坤哥是標準動漫迷，更特別喜歡這套卡通動畫，甚至為此電影創作歌曲，他說：「2019年上映《反斗奇兵4》時，還以為部戲已沒有續集沒得再看，於是在2020年，我便推出一首內容與這部戲有關的歌曲《玩具成熟時》，與我同齡的人對這首歌也很有共鳴。」坤哥除了寫歌之外，表明很想為此動畫角色配音，過往也曾在官方網留言欲自薦。其實坤哥曾為另一部動畫《海底奇兵2》配音，他懷疑當時自己配音效果不佳，自此沒有再獲邀請。他自認保持童心，仍是一名大細路並說：「就算配音只是喧嘩吵鬧的角色也不介意，有得試已經夠開心。」坤哥約滿TVB旗下TMG而轉做獨立歌手，正籌備自資出新歌，目前進度僅完成4成左右，目標10月可以正式面世，預計明年舉行演唱會。