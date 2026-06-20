反斗奇兵5｜江嘉敏反對妹妹選港姐怕學壞 : 我都壞咗 不清楚余德丞友人涉嫌醉駕被捕 認少聯絡只過節問候

江嘉敏今日（20日）帶妹妹到主題樂園出席動漫電影《反斗奇兵5》首映禮。她透露細妹剛剛大學畢業，這次讓妹妹享受最後的童真，問她是否完成供養妹妹讀書？她表示，自己有份資助妹妹部份學費，大部份由媽媽支持，她也未知妹妹畢業後想做甚麼，但一定不會隨她進入娛樂圈，她也不讚成妹妹選港姐，她笑言：「唔好入行，會學壞，我都壞咗啦！」她指，自己以前跟妹妹一樣很文靜，不像現在般講說話大聲。

江嘉敏重新學習跆拳道助減肥

她表示，一直努力減肥，以前曾學習跆拳道，停了超過一年近日重新學習，希望明年成功考得黑帶，學跆拳道為保護自己免被人欺負？她說主要想多做運動及有助減肥。工作方面主要擔任HOY節目《安居樂業》主持，問可有報名參加《我要做主播》海選？她稱沒有，睇樓主持事前可以事前做功課，主播要求轉數快，自己轉數慢不稱職。此外，好友余德丞飲宴後乘友人車被查，司機涉嫌醉駕被捕一事，她表示，不清楚，自己與余德丞很久沒有聯絡，其實和很多同事一樣，合作經常見會多溝通，之後就少聯絡，現在只於過時過節傳短訊問候。