反斗奇兵5｜周家蔚難忘長子童年多次在樂園走失 洪天明爆父糾結應否做膝蓋手術 明聚餐為洪金寶慶祝父親節

周家蔚和老公洪天明及13歲長子（洪大仁）今日（20日）一同到主題樂園出席動漫電影《反斗奇兵5》首映禮。每當來到主題樂園周家蔚的難忘回憶便即時湧現，她憶述當年腹大便便只剩下兩天腹中的細仔便會出生，仍帶長子來到主題樂園玩，停車場泊車位窄，她更要按着肚子下車，令她十分難忘，身旁的洪天明表示，當時有工作在身所以未能陪太太，若在港的話一定會盡責陪在身旁。另一難忘的則是長子多次走失，雖然每次最終也能尋回兒子，但總是嚇得她心驚膽跳。洪天明指出，只是兩、三秒間，兒子便跑到不在自己視線範圍，好彩每邊路盡頭有閘，不過，現在長子已經13歲可以放心，他說：「還好現在兒子仍肯拖着我，這段時間也會盡量多陪伴他們。」

洪天明叫洪金寶不要倚賴輪椅

洪天明表示，過往自己的爸爸洪金寶很少陪伴他，但現在爸爸經常會陪伴孫兒，就算不能行太多，他也會坐着自己的「超跑」一同去玩，他說：「現在我們經常與爸爸一起有家庭聚會，明天便會一起食午餐慶祝父親節。」問到爸爸的膝蓋情況怎樣？他表示，爸爸的舊患加上年紀大，現在也有很多治療方法選擇，最好當然是做手術，但爸爸看到有些人接受手術後情況不太好，導致他糾結究竟做手術還是不做手術好！洪天明說：「輪椅是方便，但我也要求他不要倚賴輪椅。」周家蔚表示，現在有微創手術，將膝蓋的不好組織磨走，在胸骨抽組織注射填補在相同位置，手術後更可以即時步行。此外，周家蔚表示，現在孩子長大了，自己可以多做工作，她已加入商會三年，每周也需要定期開會，洪天明也指，現在沒有固定在某平台工作，有什麼工作也會做，遲些也會做TVB的綜藝節目。