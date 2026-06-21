黃子韜老婆被傳美國生B 「百億闊少」疑心急搵繼承人？ 網民揭徐藝洋內衣廣告露破綻

內地百億富二代、男星黃子韜與老婆徐藝洋修成正果步入婚姻殿堂後，兩人的婚後生活及造人進度，一直備受外界高度關注。近日網上瘋傳兩人早於美國秘密誕下愛情結晶，甚至明確指出是個男丁，為黃家繼後香燈。網上更有網民發起「徐藝洋真的生了個兒子嗎」的熱門話題，隨即引爆大批網民熱烈討論。事件源於早前有網民自稱在美國進行產檢時，巧遇徐藝洋的身影；近日再有網民言之鑿鑿地爆料：「生了，我妹妹在美國生產碰到他們兩口子」。更有IP地址顯示身在美國的網民親身「認證」力撐：「在美國生的，看我IP，你信我」，全城網民正在「食花生」中。

網民指徐藝洋疑髖骨打開

徐藝洋近期的身材變化，亦成為網民談論焦點，尋找她曾經生育的蛛絲馬跡。有網民分析指：「我就感覺她像生了小孩，她最近不是代言一款內衣嗎？拍到全身的時候，她比較瘦，但明顯髖骨是打開的狀態」，直指這種骨骼狀態是女性生育過後獨有的痕跡。就在生子疑雲鬧得熱烘烘之際，黃子韜自身的健康狀況亦成為大眾另一焦點。早前有網民發現黃子韜在直播期間嘴唇明顯發紫，氣色極差。對此，老婆徐藝洋在直播中親自解畫，特意感謝大家的提醒，並解釋黃子韜去年已做過一次基本身體檢查，幸好結果並無大礙。但為了讓大家安心，她鄭重承諾：「今年我準備讓他再去做一下檢查」，強調健康問題絕不能掉以輕心。

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黃子韜曾6腦開腦體弱多病

事實上，黃子韜體弱多病的狀況並非一朝一夕，他曾親口自爆6歲時因腦出血而需要接受開腦手術，當時頭上足足縫了43針，更險些成為植物人，可謂在鬼門關前走過一趟。長大後投身演藝圈，即使工作繁忙，其身體也頻頻發出嚴重警號，包括在錄製綜藝節目《宇宙閃爍請注意》時，他在浸溫泉環節突然臉色慘白、呼吸急促，疑似出現缺氧情況，最終需要緊急中斷拍攝，由工作人員攙扶離場。

網傳黃子韜心急搵繼承人？

除了上述的長期病患及突發不適，黃子韜的抵抗力亦令人擔憂。他曾在2022年不幸感染新冠病毒時，一度發高燒至40度；過去亦曾因通宵錄影引發嚴重的呼吸道感染，甚至需要依賴吸氧氣才能勉強完成工作。種種不容忽視的健康隱患，加上如今甚囂塵上的美國生B傳聞，讓不少網民順理成章地將兩者聯繫起來，指他心急搵繼承人接班。

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