反斗奇兵5｜張衞健目標95歲仍可以配音 祖兒親證阿Sa跟老公依然恩愛 代好友否認有孕 : 有好消息佢會講

動漫電影《反斗奇兵5》今日（20日）在香港主題樂園舉行首映禮，有份為電影配音的容祖兒（祖兒）及張衞健，還有多位圈中人到場出席，當中包括吳業坤、湯怡、周家怡、鍾舒漫、鍾舒祺、黎峻、江嘉敏、周家蔚和老公洪天明、賴慰玲、香胤宅、孫慧雪、莊韻澄、釗峰、雷深如、洗色麗及郭思等。

張衞健想跟青雲一起簽長命契

張衞健是此電影配音的四朝元老，他指出，此電影7至9年出一套，下次自己可能70幾歲，問到他屆時有沒有能力再配音？他笑言：「梗係得啦！湯漢斯得我便得，一直能為（胡迪）配音是我演藝路上很深刻的里程碑和作品，我有其他電影作品例如孫悟空，小朋友的爸媽那一代很鍾意我，現在八九歲的小朋友卻不知道那個是孫悟空，但現在他們知道那個是胡迪，（做到95歲像胡楓一樣擁有健力士世界紀錄？）係就好，這是我的目標， 95歲仍可以配音，我會與劉青雲一起報名，簽長命契，哈哈！」

張衞健對許志安無上限支持

問到四朝元老配音酬勞是否也隨時代遞增？他表示，在商言商，小過某數字便不會做，他說：「但是《反斗奇兵》我沒有設底線，多少也會做，最重要是他們不要換我，讓我繼續做胡迪這是最重要，其他的便沒所謂。」問到好友許志安舉行個人演唱會，是否他慫恿？張衞健笑指，自己哪有這個影響力，只是一直鼓勵他，問到是否會當許志安演唱會的嘉賓？他即打趣說：「話也要說回頭，幫他做演唱會嘉賓是沒封頂支持也沒上限的支持，但他那封利是也要無上限。哈哈！」

祖兒跟張衞健曾合作《功夫足球》

祖兒表示，雖然每次都是分開配音，沒有機會見到偶像劉青雲，但每次也很期待大家一起宣傳，在宣傳時見到面已經很開心，她又指，其實20年前曾與張衞健一起合作拍攝劇集《功夫足球》，問到可會合作拍電影或電視劇？張衞健表示，有機會什麼都可以，只要有機會將歡樂帶給大家便功德無量。祖兒表示，今午在花車巡遊環節，自己在花車上真的感覺很開心，可說是她人生一個高光時刻，她說：「在花車上見到每個人也望着我，我看到人人發自內心的開心。」

祖兒開心生日月很精彩

此外，早前祖兒在粉絲聚會中宣布了明年一月在啟德舉行演唱會，她指出，因為生日歌迷聚會時有歌迷問這問題，她看到大家也那麼高興才說了出來，但一切還未落實，如無意外應該是明年一月舉行。她開心地表示，早前在宣傳期間，張衞健介紹了很好的舞台技術支援人員給她。張衞健說：「能讓她如虎添翼，錦上添花。」剛剛在本月16號渡過了46歲生日的祖兒表示，今年生日很精彩，生日月發生了很多事，與歌迷聚會、舉辦二手服裝義賣及為此電影宣傳，雖然很忙，但連續可以見歌迷幾次。服裝義賣方面，扣除必要開支籌得超過七位數字，令她也意想不到，這次雖然售出了2千多件服裝，但自己的服裝倉就像沒有什麼變動一樣，還是有很多存貨，可以再次舉辦這活動，所以她十分感謝歌迷的支持。

祖兒笑去Sa婚禮全是密友

早前因為蔡卓妍（阿Sa)的老公林俊賢被指沒有出席祖兒的生日派對，因而傳出阿Sa婚變，雖然關智斌早前已說了阿Sa老公有出席，但大家也要祖兒確認一次？祖兒笑言：「大家還要確認關智斌的說話，有沒有搞錯，係真㗎 ！好恩愛！（阿Sa有孕了嗎？）未，有好消息她一定會說給你們知道，（你知道她懷孕嗎？）沒有呀！（是否阿Sa害羞所以沒有讓老公出鏡才有此傳聞？）我覺得很正常，無需要每次也要說給人知我在。（有指你出席阿Sa婚禮時帶同密友？）那些全都是密友，（你有多少個密友？）所有的都是。」